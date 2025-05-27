Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Dünyada iklim değişikliğiyle birlikte bulaşıcı hastalıkların daha sık ve daha yaygın görülmesinin ön görüldüğünü dile getiren Rogers bu nedenle pandemi konusunu ele almanın önemli olduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nde bir pandemi anlaşması yapıldığını dile getiren Rogers, bu anlaşma daha önce yapılmış olsa Covid-19 süreçlerinin daha farklı yaşanmış olabileceğini belirtti.

Bu anlaşma ile 124 ülkenin gelecekteki pandemileri önlemek ve bunlara müdahale etmek için taahhütte bulunduğunu söyleyen Rogers, anlaşmanın, ülkelere çeşitli yükümlülükler getirmesinin yanı sıra, potansiyel pandemi riski taşıyan virüslerin paylaşılması zorunluluğunu da kapsadığını anlattı. Anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgiler veren Rogers, Kıbrıs’ın kuzeyinde bu anlaşmaya dahil olmasının mümkün olmadığını ancak gelecekteki salgınlara hazır olmanın önemli olduğunu ifade etti.Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ile bu süreci yönetecek komitelerin ortaya çıktığını anlatan Rogers, bu ekipleri doğru çalıştırmanın gerekliliğine işaret etti.

Rogers, “Ulusal bir pandemi hazırlık planı oluşturulması önemli” diyerek, bu konuda bir çalışma yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi istedi.Küresel ısınma ile sivrisineklerle bulaşan hastalıklar konusundaki riskin arttığını anlatan Rogers, seyahatin artması ile sineklerin daha önce bulunmadıkları bölgelere daha sık taşındığına işaret etti. Sivrisineklerle mücadele konusunda çalışma yapılmasının önemine değinen Rogers, çok ciddi hastalıklara neden olabilecek Asya kaplan sineği gibi türlerin ülkede görülmeye başlandığını belirtti.