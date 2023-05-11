Yunanistan’daki seçim için Güney Kıbrıs’ta 5 sandık kuruluyor
Yunanistan’da 20 Mayıs’ta yapılacak genel seçim için Kıbrıs'ın güneyinde de 5 sandık kurulacağı bildirildi.
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Yunanistan’da 20 Mayıs’ta yapılacak genel seçim için Kıbrıs'ın güneyinde de 5 sandık kurulacağı bildirildi.
Haravgi gazetesi, Kıbrıs'ta ikamet edip Yunanistan seçim kütüğüne kayıtlı olan Yunanistan vatandaşları için Lefkoşa'nın güneyinde, Larnaka, Limasol ve Baf’ta seçim sandığı kurulacağını yazdı.
Haberde, oy kullanacak kişilerin 20 Mayıs’ta sabah 07.00’dan akşam 19.00’a kadar oy kullanabilecekleri kaydedildi.
Foto: Arşiv
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