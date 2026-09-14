Yunanistan'da tekne battı: 1 kişi öldü, 25 kişi kayboldu
Yunanistan'da, Gavda Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin kaybolduğu belirtildi.
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Yunanistan'da, Gavda Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin kaybolduğu belirtildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, 77 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne, Girit Adası'nın güneyindeki Gavda Adası açıklarında battı.
Teknenin batması sonucu hayatını kaybeden bir kişinin cesedine ulaşıldı.
Kaza sonucu 25 kişi kayboldu, 51 kişi ise kurtarıldı.
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