“Denizcilik Dairesi kuracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Girne Limanı’nda arama çalışmaları hakkında bilgi aldı, kayıp yakınlarıyla bir araya geldi. İncirli, ardından denizcilik, liman yönetimi, hukuk, mühendislik, iş sağlığı ve güvenliği, acil durum yönetimi ile kamu yönetimi alanlarında deneyimli isimlerden oluşturulan çalışma grubuyla yapılan değerlendirmeleri gazetecilerle paylaştı.

Girne’de basın mensuplarıyla bir araya gelen İncirli, gemi faciasının ülkedeki güvenlik zafiyetlerini bir kez daha ortaya çıkardığını belirterek, yaşananların uzun yıllardır devam eden yönetim anlayışı ve siyasi tercihlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Kayıpları bekleyen ailelere sabır, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen İncirli, başka acıların yaşanmaması için geleceğin bugünden planlanması gerektiğini vurguladı.

“Yapılan her işte önce insan olmalı”

Ülkenin kritik bir eşikten geçtiğini söyleyen İncirli, “Biz bu kritik eşiği aşamazsak, hataları, yanlışları ve eksikleri tamamlamadan devam etmeye kalkarsak bu ülkenin bir geleceği olmaz. Halkın istediği değişim, yapısal sorunların tek tek giderilmesidir. Bizim için önemli olan, yapılacak her işte önce insandır” dedi.

Meclis’te kurulan araştırma komitesinin önemine de işaret eden İncirli, siyasi ve diğer alanlarda sorumluluğu bulunanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

“Bu kurumlar içler acısı durumda”

Toplantı öncesinde Limanlar Dairesi’ni ziyaret ettiklerini aktaran İncirli, kurumlarda ciddi eksiklikler bulunduğunu söyledi.

İncirli, “Bu kurumlar içler acısı durumda. İnanılmaz eksiklikler var ve yıllardır giderilmiyor. Bu kurumlar kasıtlı olarak zafiyete uğratılmıştır” ifadelerini kullandı.

Gemi faciasına ilişkin yanıtlanması gereken çok sayıda soru bulunduğunu belirten İncirli, “Hangi kusurlar, hangi ihmaller bunları doğurdu? Bunların peşine düşmemiz gerekiyor. En önemli soru, yakın zamanda bu gemi su almışken nasıl olur da bu sorun giderilmeden tekrar sefere çıkar?” diye sordu.

“Bu devletin kurumları işini doğru yapsaydı bu kaza yaşanmayacaktı”

İncirli, “Bu devletin kurumları bu işi doğru yapsaydı bu kaza yaşanmayacaktı, bu acılar da çekilmeyecekti” diyerek, acil müdahale sürecinde yaşananların da tek tek aydınlatılması gerektiğini belirtti.

Facianın ardından yalnızca geçmişte yapılan hataların ortaya çıkarılmasının yeterli olmayacağını kaydeden İncirli, benzer olayların tekrar yaşanmaması için denizcilik politikasında köklü değişikliklere gidilmesi gerektiğini söyledi.

“Riskleri önceden gören bir sistem kuracağız”

CTP’nin denizcilik politikasında güvenlik ve emniyetin öncelikli olacağını ifade eden İncirli, “Denizciliğimizi uluslararası standartlara yükselteceğiz. Riskleri önceden gören bir sistem kuracağız. Her şey olup bittikten sonra değil. Bizim devlet yönetiminden anladığımız budur” dedi.

İncirli, ülkede liman otoritesi ile denizcilik otoritesinin aynı yapı içerisinde bulunmasını eleştirerek, iki alanın birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi.

“Denizcilik Dairesi kuracağız”

Limanlar Dairesi’nin teşkilat yasasının güncellenmediğini, denetim ile işletmenin aynı çatı altında kaldığını ifade eden İncirli, “Yasa güncellenmeli, denetim işletmeden ayrılmalıdır” dedi.

Mevcut yapıda 8 kaptan kadrosu bulunmasına rağmen yalnızca 4 kaptanın görev yaptığını belirten İncirli, “Sadece 4 kaptanla biz bu işi yapmaya çalışıyoruz. Bu mümkün değil. Biz gelir gelmez mutlaka bir Denizcilik Dairesi kuracağız. Bununla ilgili mevzuatımızı hazırladık. Denizcilik işlerini liman işlerinden ayıracağız” ifadelerini kullandı.

“Her denetim kayda geçecek, her kayıt kamuya açılacak”

Facianın kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliğini de ortaya çıkardığını söyleyen İncirli, denetim süreçlerinin şeffaf ve hesap verebilir hale getirileceğini belirtti.

İncirli, “Gemi denetimleri bizim yönetimimizde muamma olmayacak. Dijitalleşme bizim temel meselelerimizden biri. Her denetim kayda geçecek, her kayıt kamuya açılacak” dedi.

“Limanların fiziki altyapıları korkunç”

Limanlarda uluslararası emniyet ve güvenlik standartlarının uygulanması gerektiğini vurgulayan İncirli, her limanın bir güvenlik planına sahip olması gerektiğini söyledi.

“Limanların şu anda fiziki altyapıları korkunç. Çok büyük eksikler var” diyen İncirli, limanların hızla yenilenmesi ve gerekli tamiratların yapılması gerektiğini ifade etti.

“Ulusal müdahale planını geliştireceğiz”

Acil durumlara müdahale sisteminin de yeniden ele alınacağını belirten İncirli, “Ulusal müdahale planını geliştireceğiz. Acil bir durum olduğunda kurumlar ne yapacağını o saat düşünemez. Önceden bilmek, çalışmak zorundadır” dedi.

Denizcilik çalışanlarının haklarının korunacağını, eğitim, belgelendirme ve liyakat sisteminin yeniden ele alınacağını kaydeden İncirli, emniyet ve yeterlilik standartlarından taviz verilmeyeceğini söyledi.

“Belgeler kağıt üzerinde kalmayacak”

İncirli, “Belgeler kağıt üzerinde kalmayacak, kayıt altına alınacak. Bu güvenlik açısından da çok önemlidir” diyerek yerel istihdamın artırılacağını ve liman otoritesinin güçlendirileceğini belirtti.

Deniz kirliliğiyle etkin mücadelenin de CTP’nin öncelikleri arasında bulunacağını ifade eden İncirli, deniz ticaretinin güvenli ve sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

“Denizcilikte bir bayrak ülkesiyiz”

Limanların Avrupa Birliği ve dünya standartlarına uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirten İncirli, denizcilik kurallarının uluslararası olduğunu ve denizde yaşanan olayların küresel etkileri bulunduğunu kaydetti.

İncirli, “Denizcilikte biz bir bayrak ülkesiyiz ve bunun da sorumluluğunu taşımamız gerekiyor. Kayıt olmayan her yer tartışmaya açık olur. Bizim yapacağımız her işte en önemli konuların başında kayıt gelecek” dedi.

“Denizcilik politikamızın merkezinde insan hayatı olacak”

30 Ağustos’taki gemi faciasının ardından denizcilik politikasının merkezine insan hayatının konulması gerektiğini vurgulayan İncirli, “Denetimsizliğe, kuralsızlığa ve ihmale hiçbir koşulda göz yummayacağız” ifadelerini kullandı.

Limanların stratejik öneme sahip olduğunu söyleyen İncirli, uluslararası statülerinin daha ileri taşınması için çalışacaklarını da belirtti.