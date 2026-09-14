Bir sosyal sorumluluk projesi: Yenilenen Haspolat Gülen Tüfekçi İlkokulu’nda ilk ders zili çaldı

Haspolat’ta küçük bir tadilat ihtiyacıyla başlayan dayanışma, bugün örnek gösterilen büyük bir eğitim kompleksine dönüştü. Tüfekçi Group tarafından hiçbir ücret talep edilmeksizin, hibe olarak inşa edilen Haspolat Gülen Tüfekçi İlkokulu’nda en büyük çalışma alanı olan 2’nci etap tamamlanarak hizmete alındı.

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde hem modern sınıfların açılış coşkusu hem de öğrencilere yönelik kalıcı desteklerin mutluluğu yaşandı.

Üniformalar artık ücretsiz

Proje kapsamında fiziksel yatırımların yanı sıra öğrencilerin eğitim süreçlerine doğrudan sosyal destek de sağlandı. Bu dönem itibarıyla okuldaki tüm öğrencilerin okul üniformaları Tüfekçi Group tarafından karşılandı. Şirket, bu desteğin kalıcı hale getirildiğini ve bundan sonraki süreçte de öğrencilerden kesinlikle forma ücreti talep edilmeyeceğini duyurarak velilere önemli bir nefes aldırdı.

16 yeni derslik, akıllı donatılar ve genişleyen kapasite

Tamamlanan etapla birlikte; 16 yeni modern derslik öğrencilerin hizmetine sunuldu, çağdaş eğitim standartlarına uygun olarak 8 sınıfa akıllı eğitim televizyonları entegre edildi.

Yeni bir çocuk oyun alanı, geniş kapsamlı peyzaj düzenlemesi ve güvenliği artıran yeni bahçe duvarları inşa edildi.

Hijyen şartlarını en üst seviyeye taşıyan 4 farklı bölümden oluşan toplam 16 yeni tuvalet yerleşkeye kazandırıldı.

Yapılan yatırımlarla birlikte okula olan ilgi de katlandı. Bu dönem 72 yeni öğrencinin kayıt yaptırmasıyla okulun toplam öğrenci mevcudu 320’ye ulaştı.

Okul Müdürü Hatice Kuluma: "Küçük bir tadilatla başladı, yeni bir okula dönüştü"

Okulda yaşanan tarihi dönüşümü değerlendiren Okul Müdürü Hatice Kuluma, 2022 yılında göreve başladığı ilk günlerde karşılaştığı yürek burkan tabloyu ve ardından gelen değişimi şu sözlerle anlattı:

"Okula 2022 yılında görevlendirildiğimde sadece uzun, bakımsız ve çok eski bir bina vardı. Sınıflara ilk girdiğimde gördüğüm manzara karşısında kendimi çok kötü hissetmiştim; yerlerde fareler dolaşıyordu, tahta böcekleri her yeri sarmıştı. Bölge halkıyla konuştuğumda bana 'Burada çok fedakar bir iş insanı var: Hüseyin Tüfekçi' dediler. Hemen Hüseyin Bey'i aradım; okuldaki durumu, böcekleri, fareleri ve acil eksiklikleri tek tek anlattım.

Okul Müdürü Hatice Kuluma

Hüseyin Bey hiç tereddüt etmeden 'Ne gerekirse yapacağım' dedi. Bizim hikayemiz aslında küçük bir tadilat adımıyla başladı. Ancak zaman ilerledikçe Hüseyin Bey'in okula olan katkıları ve ilgisi büyüdü. Bir gün okul sahasının yapımı talebiyle kendisine gittiğimde aldığım yanıt beni çok duygulandırdı: 'Ben size yeni bir okul yapacağım' dedi. Vakit kaybetmeden Eğitim Bakanlığı ile temasa geçildi, protokoller hızla imzalandı. Süreç bizi bugünlere taşıdı. Kendisinin ve ailesinin bu okulda emeği çok büyük."

Sırada 3’üncü etap var: Hedef 4 yılda 40 derslik ve bilim-sanat kampüsü

Okul Müdürü Kuluma, projenin hız kesmeden devam edeceğini belirterek: "Şimdi vakit kaybetmeden üçüncü etaba geçildi. Bu aşamada okul öncesi eğitim bölümleri tamamlanacak. Toplam 5 etaptan oluşan tüm vizyon projenin 4 yıl içerisinde eksiksiz bitirilmesi planlanıyor" dedi.

Tüm etaplar tamamlandığında Haspolat Gülen Tüfekçi İlkokulu, 4 ayrı modern bloktan oluşan ve toplam 40 derslikli büyük bir eğitim üssü haline gelecek. Yerleşkede klasik eğitimin ötesinde; Sanat Atölyesi, Müzik Atölyesi, Bilim Atölyesi, İngilizce Atölyesi ve Bilgisayar Atölyesi gibi branş alanlarının yanı sıra, okul giriş-çıkışlarındaki trafiği ve karmaşayı ortadan kaldıracak 52 araçlık otopark da bulunacak.

İş dünyası ile kamu eğitim kurumları dayanışmasının en somut örneklerinden biri olan bu anlamlı proje, ülkedeki diğer hayırsever ve yatırımcılara da ilham vermeyi sürdürüyor.