“Çavuşoğlu ‘hazırız’ dedi, eğitim yılının ilk gününde eksikler ortaya çıktı”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun eğitim yılının başlamasından önce yaptığı “hazırız” açıklamalarının daha ilk günden karşılığını bulmadığını söyledi.

Maviş, Kar-İş ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği ile gerekli protokol ve sözleşmelerin tamamlanmaması nedeniyle öğrenci taşımacılığının yapılamadığını, birçok öğrencinin eğitim yılının ilk gününde okullarına ulaşamadığını söyledi.

Mormenekşe İlkokulu’nun ise inşaat ve konteyner çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle bugün eğitime başlayamadığını belirten Maviş, okulda idari tatil ilan edildiğini ifade etti.

KTÖS’ün eğitim yılının ilk günü okullarda başlattığı veri toplama çalışmasının, sorunların tek bir okul veya bölgeyle sınırlı olmadığını ortaya koyduğunu kaydeden Maviş, birçok okulda ciddi eksiklikler bulunduğunu belirtti.

Maviş, Zümrütköy İlkokulu’nun güçlendirme çalışmaları nedeniyle konteyner okul olmaya hazırlandığını, Lefke İstiklal İlkokulu’nun ise üç yıldır konteyner sınıflarda eğitim verdiğini söyledi. Lefke İstiklal İlkokulu’nun tadilatının ne zaman başlayacağının dahi bilinmediğini belirten Maviş, farklı bölgelerde tamamlanmamış tadilatlar, başlamamış güçlendirme çalışmaları, öğretmen ihtiyacı ve konteyner sınıf sorunlarının sürdüğünü ifade etti.

Bazı okullarda tadilat çalışmalarının eğitim başladıktan sonra yapılacağının bilinmesine rağmen herhangi bir takvimlendirme yapılmadığını kaydeden Maviş, okullardaki eğitim koşullarına ilişkin sorunların devam ettiğini söyledi.

“Kitap ve kırtasiye eksiklikleri de var”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun 14 Eylül itibarıyla kitap ve kırtasiye eksikliği yaşanmayacağı yönündeki açıklamasını da eleştiren Maviş, KTÖS’ün okullardan topladığı verilerde çok sayıda okulda defter, kırtasiye ve kitap eksikliği bulunduğunu belirtti.

Maviş, birçok okulda temizlik malzemesi eksikliği de yaşandığını ifade ederek, yüzlerce öğrencinin aynı sınıf, tuvalet ve ortak alanları kullandığı okullarda hijyenin halk sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Maviş, yaşanan eksikliklerin eğitim yılının “hazır” bir şekilde başlatılmadığını gösterdiğini belirterek, öğrenci taşımacılığının yapılamadığı, bir okulun açılamadığı, kitap ve kırtasiye ile temizlik malzemelerinin eksik olduğu ve çocukların konteynerlerde veya devam eden inşaatların yanında eğitim gördüğü bir sistemin “hazır” olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi.

Maviş, “Öğretmenler hazırdır. Öğrenciler ve veliler hazırdır. Tek hazır olmayan, tüm uyarılarımıza rağmen sorumluluklarını yerine getirmeyen bu hükümet ve bu Eğitim Bakanlığıdır” dedi.