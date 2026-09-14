HAKSEN: “Kadın cinayetleri politiktir”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), kadınların neden korunamadığının sorgulanması gerektiğini belirterek, her ilçeye kadın sığınma evi açılması, 7/24 çalışan şiddet destek hattı kurulması ve koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

HAKSEN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Serap Kedi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son bir haftada iki kadının öldürüldüğünü hatırlatarak, faillerin cezalandırılmasının tek başına yeterli olmadığını belirtti.

Kedi, devletin en temel görevinin halkın yaşamını ve güvenliğini korumak olduğu vurguladı.

Faillerin yargılanması ve hak ettikleri cezaları almalarının zorunlu olduğunu kaydeden Kedi, cinayetle sonuçlanan şiddet sarmalındaki sorumluluğun yalnızca cinayeti doğrudan işleyenlerle sınırlı olmadığını da ifade etti.

Kedi, kadın cinayetlerinin “aile dramı” olarak sunulmasına da tepki göstererek, bir kadın öldürüldükten sonra faile ceza verilmesinin “devletin koruma sorumluluğunu yerine getirdiği” anlamına gelmediğini ifade etti.

“Kadın cinayetleri politiktir”

“Kadın cinayetleri politiktir." diyen Kedi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gerekli politikaların hayata geçirilmediğini, şiddete maruz kalan kadınların şikâyetlerinin etkin biçimde soruşturulmadığını ve ifadelerinin sağlıklı, güvenli koşullarda alınmasında sorunlar yaşandığını söyledi.

Kedi, ülkede kadınların şiddet ortamından uzaklaşmasını sağlayacak yeterli sayıda sığınma evi bulunmadığı da belirterek, özellikle ekonomik olarak güçsüz kadınların failden uzaklaşabilecekleri güvenli bir yaşam alanına erişemediklerini ifade etti. Kedi, bu nedenle her ilçeye ivedilikle bir kadın sığınma evi açılması çağrısında bulundu.

Kadınların şiddete ilişkin şikâyetleri hakkında etkin tahkikat yürütülmesi gerektiğine de vurgu yapan Kedi, polis teşkilatının şiddet olaylarını “aile içi bir mesele” olarak değil, sistematik şiddetin parçası ve acil müdahale gerektiren bir suç olarak ele alması yönünde eğitilmesi, ayrıca okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin dersler verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kedi, 7/24 aktif ve etkili çalışan bir şiddet destek hattı kurulmasını ve sosyal hizmet kurumlarının risk analizi, izleme ve önleyici müdahale yapabilecek yetki, personel ve bütçeyle güçlendirilmesini de istedi.

“Biz, haberlerde ‘2026 yılında x sayıda kadın öldürüldü’ denilerek birer istatistiğe indirgenmek istemiyoruz. Biz yaşamak istiyoruz.” ifadesini kullanan Kedi, öldürülen kadınların ardından yayımlanan taziye mesajlarının yeterli olmadığını, kadınlar hayattayken devletin koruma sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Kedi, otellere verilen teşvikler yerine kadına yönelik şiddeti önleme politikalarına ayrılan bütçelerin konuşulması çağrısında da bulunarak, “Biz ölmek değil, korunma hakkımızı istiyoruz. Taleplerimiz karşılanana ve tüm sorumlular hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.