Kaçak yaşayan 1 kişi tutuklandı

Polisin dünkü kontrol ve denetimlerde ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün Alsancak’taki bir kumarhanede müşterinin unuttuğu Iphone 14 pro max cep telefonu çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesiyle yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen K.K.A. (K-28) tutuklandı.

Kalkanlı ve Yuvacık’ya kanunsuz avlanma

İkinci İnce Av Mevsimi nedeniyle dün ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrollerinde A.Ç.(E-56), N.Ö.(E-57) ve S.L.’nin (E-53) Kalkanlı ve Yuvacık’ta baraj ve gölet çevresine 500 metreden daha yakın mesafede kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi. Bahse konu şahıslara idari para cezası kesildi.

Mağusa’da sarhoşluk ve rahatsızlık

Mağusa’da dün 14.30 raddelerinde 29 Ekim Sokak üzerinde M.A.(E-59) alkollü içki tesiri altında makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.

Nefes örneği vermeyi de reddeden M.A tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.