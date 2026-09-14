Liberal Demokrasi Hareketi (LDH), kadınlara yönelik şiddetle mücadele için derhal kriz masası kurulması ve Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın daha fazla bekletilmeden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan LDH Hukuk Komitesi Faaliyet Sorumlusu Beliz Özdayı, bir haftada iki kadının öldürüldüğüne işaret ederek, kadınların yaşam hakkının siyasi takvimleri ve bürokratik gecikmeleri bekleyemeyeceğini söyledi.

“Bir sonraki kadının adını öğrenmek istemiyoruz. Kadınlar ölmeden önce çalışan bir sistem istiyoruz.” diyen Özdayı, yaşananların birbirinden bağımsız “Münferit olaylar” olmadığını söyledi.

Özdayı, kadınların tekrar tekrar erkek şiddetinin hedefi olmasının ve koruma kararlarına rağmen öldürülebilmesinin yıllardır görmezden gelinen yapısal bir sorunun sonucu olduğunu ifade etti.

“Kadın cinayetleri politiktir” diyen Özdayı, kadınları koruyacak yasaların yıllardır bekletilmesinin, koruma kararlarının uygulanıp uygulanmamasının ve şiddet riski bilinen bir kadının gerçekten korunup korunamamasının politik olduğu görüşünü dile getirdi.

Saliha Özkol’un öldürülmesinin bir gerçeği yeniden ortaya koyduğunu belirten Özdayı, “Kâğıt üzerindeki koruma kararı, uygulanmadığı ve denetlenmediği sürece koruma değildir.” dedi.

“Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı daha fazla bekletilmemeli”

Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın daha fazla bekletilmeden geçirilmesi çağrısında bulunan Özdayı, koruma kararlarının ihlalinde caydırıcı yaptırımlar uygulanması, yüksek riskli faillerin takip edilmesi ve polis, sosyal hizmetler, sağlık ile yargı arasında işleyen bir mekanizma kurulması gerektiğini söyledi.

Meselenin yalnızca yasadan ibaret olmadığını belirten Özdayı, “Kadınlara özgürlüklerini kısıtlamalarını öğütlemek çözüm değildir” ifadelerini kullandı.

“Derhal bir kriz masası kurulmalı”

Bir hafta içinde iki kadının öldürülmesi ile koruma kararlarının kadınları hayatta tutmaya yetmemesini "Kriz” olarak nitelendiren Özdayı, derhal bir kriz masası kurulması ve hukukçular ile ilgili kurumların katılımıyla somut bir acil eylem planı hazırlanması gerektiğini kaydetti.