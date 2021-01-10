Yükseköğretimde 30 bin öğrenci beklentisi

Güz döneminde “yüz yüze eğitim” için beklediği öğrenci sayısına ulaşamayan üniversitelerin gözü “ikinci döneme” çevrildi. Eğitim Bakanlığı, karantina koşulları ile 30 bin öğrencinin ülkeye getirilmesi için 50 milyon TL’lik kaynak ayrıldığını ve 10 gün içinde tüm detaylarıyla yol haritasının ortaya çıkacağını iddia ederken, üniversite rektörleri hiç zaman kaybetmeden planlama yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Fehime ALASYA

Yükseköğretimde güz döneminde adaya gelemeyen ve “online eğitimi” tercih eden yabancı öğrencilerin büyük çoğunluğunun bahar döneminde adaya gelmesi için bekleyiş ve çalışmalar sürüyor.

Salgın nedeniyle güz dönemine temkinli başlayan üniversiteler, yeni dönem için “yüz yüze” eğitimden yana bakanlığın bir an önce çalışama başlatması ve geç kalmadan uygulamaya geçmesi gerektiğinin altını çizerken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yol haritasının 10 gün içinde hazır olacağını, karantinalı gelişlerle öğrencileri yüz yüze eğitim için adaya getirme hedefinde olduklarını kaydetti.

Hem online (internet üzerinden) hem de az da olsa yüzü yüze eğitimle yarı dönemi geride bırakan üniversiteler, yeni dönemde adaya öğrenci gelmesi için ulaşım, karantina koşulları, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği gibi birçok konuda planlama yapılması gerektiğini ifade etti.

Okul yetkilileri, Eğitim Bakanlığı ve ilgili paydaşlarla yapılan toplantıda tüm bu detayları ortaya koyduğunu anlattı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, geçen hafta üniversite rektörleri ile yükseköğrenimde bahar döneminin planlanmasına yönelik toplantı düzenlemiş, toplantıya Başbakan Ersan Saner ile Bakan Olgun Amcaoğlu da katılmıştı.

Toplantıda bulunan bazı üniversite rektörleri görüş ve düşüncelerini YENİDÜZEN’e anlattı…

“Zaman kaybedilmemeli”

Yüz yüze eğitimden yana olduklarını ifade eden üniversite rektörleri, aksi durumda “hibrit” eğitim için de hazır olduklarını, bunu zaten mevcut sistemde başarıyla yürüttüklerini dile getirdi.

Bahar dönemi için ülkeye getirilmesi hedeflenen öğrenci sayısı, karantina uygulaması ve ulaşım gibi konularda, Eğitim Bakanlığı’nın ilgili Bakanlıklarla istişare içinde plan-program hazırlaması ve zaman kaybetmeden uygulamaya geçilmesi gerektiği görüşü paylaşıldı.

Tüm bu çalışmaların zaman kaybetmeden yapılması gerektiğinin altını çizen üniversite yetkililerinin gözü Eğitim Bakanlığı ve alınacak olan kararlarda…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu:

“10 gün içinde yol haritamız belli olacak, çalışmalar yolunda”

“15 Ocak- 31 Mart zaman diliminde 30 bin öğrenciyi karantinalı barınma ve tarifeli ek seferlerle, kademe kademe adaya getirme hedefindeyiz. 10 gün içinde yol haritası belli olacak”

Üniversite rektörlerinin tamamına yakınıyla Bakanlığın aynı fikirde olduğunu ifade eden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 15 Ocak- 31 Mart zaman diliminde 30 bin öğrencinin karantinalı barınma ve tarifeli ek seferler ile kademe kademe adaya getirilmesi hedefinde olduklarını anlattı.

Amcaoğlu, 10 gün içinde yol haritasının belli olacağını ve bunu Bakanlar Kurulu’na sunacaklarını kaydetti.

Yüz yüze eğitim için rektörler ile hemfikir olduklarını anlatan Amcaoğlu, YÖK Başkanı ile de görüşeceklerini ve yol haritasını çıkaracaklarını anlattı.

Tüm detayların konuşulduğunu belirten Amcaoğlu, özetle şunları dile getirdi:

“15 Ocak- 31 Mart arası gibi sürede günde ekstra 2 tarifeli sefer ile hedeflediğimiz kitle, adaya, karantina sürecinde getirilebilir.

30 bin öğrenci getirilmesi hedefindeyiz, bu sayıda üniversiteler de belirleyici olacak. Özellikle uygulama yönü yüksek olan bölümlerde öğrenim görenlerle sınıf öğrencilerin adaya getirilmesini amçlıyoruz. Bunu okullarla da paylaştık. Hibrit eğitim sistemi yürütülecek ama bazı fakültelerde de yüz yüze eğitim zorunluluğu getirilecek.

50 milyon TL kaynak ayırdık. Ek sefer-ulaşım maliyetlerinin düşürülmesi için diğer bakanlıklarla bir çalışmamız olacak.

Öğrencilere verilecek her günün yemek programları dahi önceden hazırlanmış olacak.”

ÜNİVERSİTE YETKİLİLERİ NE DEDİ?

YDÜ Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan:

“Önümüzde zaman var, çalışmalar iyi yürütülürse verimli bir dönem olur”

“Özellikle uygulama yönü yüksek olan bölümlerde ve son sınıf öğrencilerin adaya getirilmesinde büyük çaba gösterilmeli”

Özellikle uygulama yönü yüksek olan bölümlerde ve son sınıf öğrencilerin adaya getirilmesi için toplantıda olumlu bir hava yakalandığını ifade eden YDÜ Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan, “Bu gelişler karantina şartları ve devletin belirlediği koşullarla olacak. Ek seferler de düzenlenecek ve ulaşım maliyetleri için daha düşük maliyet imkânı sağlanacak. Bu konularda bakanlık devreye girecek. Bunun yanında hibrit eğitim de devam edecek. Özellikle yurt dışına çıkış yasağı olan ülkeler de var, bu nedenle hibrit eğitimin de devrede olması şart diye düşünüyoruz.” dedi.

Ülkeye gelemeyen 30 bin öğrencinin tamamı mezuniyet aşamasında olmadığı için hedeflenen bu sayının yakalanmayacağı öngörüsünde bulunan Tüzünkan, “Ne kadar çok gelirse ülke ekonomisi için fayda olur. Önümüzde zaman var, bu konularda çalışmalar iyi yürütülürse verimli bir döneme başlanır ve başarılı olunur diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Hüseyin Yaratan:

“Çalışmalar geç olmadan sonuçlanıp devreye konmalı”

“Daha çok öğrenci gelmesini bekliyoruz, temenni ediyoruz ama olmazsa hibrit eğitime devam edeceğiz”

Eğitim Bakanlığı ile düzenlenen toplantıda sadece fikir belirttiklerini ve toplantıdan bir sonuç çıkmadığını ifade eden Final Üniversitesi Rektörü Hüseyin Yaratan, bunlara göre bir karar alınacağını kaydetti.

Bu dönemde hibrit eğitim uygulamasından güzel bir verim aldıklarını kaydeden Yaratan, büyük ihtimalle aynı şekilde devam edecekleri tahmininde bulundu. Daha çok öğrenci gelmesini beklediklerini belirten Yaratan, “Yüz yüze eğitimi temenni ediyoruz ama olmazsa hibrit eğitime devam edeceğiz.” dedi.

Yaratan, açıklamasında özetle şunları ifade etti:

“Biz zaten hibrit eğitimi yapıyoruz, yüzde 50 adada olan öğrencilerimizle eğitimi yüz yüze yapıyoruz, bu eğitim uzaktaki öğrencilerimize de ulaşıyor. Bu eğitimi başarılı bir şekilde devam ettirdik. Yüz yüze eğitimin olmasından yanayız, gelemeyen öğrencilerimiz için ise hibrit eğitime devam edeceğiz.

Karantina konusundaki maliyeti bakanlık karşılayacak denildi, ulaşım ve benzeri konularda devreye girileceği ve kolaylık yapılacağı söylendi. Umarım bu çalışmalar geç olmadan hemen sonuçlanır ve devreye konur.”

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Ağdelen:

“Kararlar ivedilikle alınmalı, yolumuz belli olmalı”

“Hepimizin gönlü öğrencilerin getirilmesinden yana fakat salgın döneminde de gerçekçi olmalıyız”

Toplantının çok verimli ve iyi geçtiğini anlatan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Ağdelen, bahar dönemiyle ilgili rektör görüşlerine başvurulduğunu ifade etti. “Yüz yüze eğitime geçme

konusunda düşüncemiz, görüş ve yöntemlerimiz soruldu. Tüm rektörlere sırayla eşit söz hakkı verildi, herkes görüşünü sundu, bunlar kayıtlara geçti, yorumlandı.” diyen Ağdelen, genel olarak rektörlerin tümünün eğitimin hibrit yöntemle yapılmasında mutabık kalmasının dikkat çektiğini anlattı. Gelebilecek olan öğrencilerle yüz yüze, gelemeyenlerle ise online eğitim yürütülmesinde hemfikir olduklarını kaydeden Ağdelen, toplantıdaki taleplerinin; “Karantina ücretinin devlet tarafından karşılanması, öğrencilerin, idari personellerin aşılanmasına öncelik verilmesi, ulaşımdaki sefer sayılarının arttırılması ve ucuzlatılması” olduğunu ifade etti.

Ağdelen, “Hepimizin gönlü öğrencilerin getirilmesinden yana fakat salgın döneminde de gerçekçi olmalıyız. Buradan çıkacak olan kararlar ivedilikle alınmalı, yolumuz belli olmalı. Kapanma olursa ne olur senaryolarını dahi konuştuk, üniversitelerimiz her duruma hazır olduğunu anlattı.” dedi.

Ada Kent Üniversitesi Genel Sekreteri Tuncer Hasan Tuncergil:

“Kaos olmaması için bu zaman dilimini çok hızlı ve iyi kullanırsak belki başarılı oluruz”

“Ciddi bir organizasyon gerek. Kaos olmaması için bu zaman dilimini çok hızlı ve iyi kullanırsak belki başarılı oluruz”

Ada Kent Üniversitesi Genel Sekreteri Tuncer Hasan Tuncergil, öğrencilerin ülkeye gelebilmesi için ciddi bir organizasyon gerektiğini vurguladı. Tunergil şunları söyledi:

“Güz döneminde bile bunu başarabilirdik, kayıtlar devam ederken hiçbir üniversitenin online kararı yoktu. Biz seyreltilmiş eğitimle devam edebiliriz demiştik. Önceden tedbir alınamadığı için bu öğrenciler getirtilemedi. Çalışmalar hep son dakika kararları ile olduğu için başarıyı çok sağlayamadık, çok öğrenci gelmedi. Birçok öğrenci buraya gelemedi, bu dönemi çok istemesek de online olarak geçirdik. Uygulamalı derslerin olduğu bölümlerde muhakkak öğrencilerimizin okulda olmasını arzuladık ama yapamadık. Ocak ayının ilk haftasında planlanan bu çalışmalar, eğer zamanında ve yerinde yapılır, Sağlık Üst Kurulu ve öğrenciler ile de işbirliği içinde çalışırsak belki bu dönem daha fazla öğrenci ülkeye getiririz. Ulaşım çok pahalı, charter seferler, farklı noktalardan uçuşlar gibi uygulamalarla TC’den öğrenci getirmek kolaylaşır. Zamanla yarışıyoruz. Akademik takvim üzerinde olan tarihlere de mümkün mertebe uyulmalı. Önümüzdeki bir buçuk aylık zamanda yani Şubat ayında her gün bin, bin 500 öğrenciyi getirip otellerde barındırabilecek miyiz? Karantina koşulları ile gelişlerini sağlayabilecek miyiz? Çok büyük bir yatak kapasitesidir. Bunun için ciddi bir organizasyon gerek. Buna çok büyük inancım yok, yine geç kaldık gibi görülüyor. YÖK açıklaması da henüz ortada yok. Kaos olmaması için bu zaman dilimini çok hızlı ve iyi kullanırsak belki başarılı oluruz.”

DAÜ Rektörü Aykut Hocanın:

“Erken bir karar alıp, bunu net olarak duyurmak gerekiyor”

“Süre planlanması vakit kaybetmeksizin yapılmalı, erken bir karar alıp, bunu net olarak duyurmak gerekiyor”

Bakanlıkla rektörlerin toplantısında bazı görüşlerin ortaya konduğunu kaydeden DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, öğrencilerin adaya gelişinde karantina uygulaması olmasıyla ilgili fikir birliği olduğunu kaydetti.

Hocanın, bunun devlet imkânlarıyla yapılacağı bilgisi aldıklarını, adaya getirilmesi amaçlanan öğrenci sayısıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadığını aktardı.

Adaya getirilmesi düşünülen öğrenci gruplarına ilişkin de görüşlerin sunulduğunu anlatan Hocanın, öğrencilerin adaya ulaşımında, hastane hizmeti, acil yardım gibi konularda da önlem ve strateji gerektiği yönünde de görüş birliği ortaya çıktığını dile getirdi.

Hocanın, şöyle devam etti:

“Akademik personelin aşılama konusunda öncelikli gruba alınmasıyla ilgili de görüş birliği sağlandı. Devlet yetkilileri de bunu sağlayacağına yönelik beyan verdi. Bu süre planlanması vakit kaybetmeksizin yapılmalı, her şeye rağmen sağlık kriterleri ile hareket edilmeli. Yüz yüze eğitim arzu edilse de güvenliği ön planda tutarak planlama üretilmeli. Burada olanlara yüz yüze, olmayanlara da uzaktan eğitim verebileceğimiz (hibrit olarak da telaffuz edilen) bir sistem olmalı. Erken bir karar alıp, bunu net olarak duyurmak gerekiyor. Bunu toplantıda da dile getirmiştik.”