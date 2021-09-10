Yüksek Mahkeme’den KIB-TEK’e ara emri

YENİDÜZEN

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Yüksek İdare Mahkemesi’nin, özel bir şirketin açtığı, KIB-TEK aleyhine hukuka aykırı ve kirli yakıt alımı ile ilgili davada ara emri verdiğini belirtti. Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz ise alınan ara emrinin ‘kirlilikle’ ilgili değil, ‘protokolle’ ilgili olduğunu ifade etti.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, dün YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, Mahkemelerin elektriğinin kesildiğini belirtmiş, bunu “yargıya meydan okuma” olarak değerlendirmişti.

Söz konusu kesintiyi sorduğumuz Büyükyılmaz ise, devletin birçok kurumunda elektrik borcundan dolayı önceki gün gece yarısı elektrik kesintisi yapıldığını anlattı, kesintiden haberleri olmadığını, bu nedenle dün sabah sıkıntıyı giderdiklerini kaydetti.

KIB-TEK, dün de ‘ara emri’ tartışmasıyla gündeme gelirken, El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, “Yakıt sorunu çözülmezse Pazartesi santrali kapatacağız” diyerek, Teknecik Elektrik Santrali’nde kullanılan yakıt nedeni ile ‘çalışanların artık çalışamayacak duruma geldiklerini’ söyledi.

KIB-TEK sadece 5 analizi açıklamıştı

Hatırlanacağı üzere; KIB-TEK’in ihtiyacına yönelik akaryakıt alımı konusunda sıkıntı yaşanmış, ülkeye ihalesiz yakıt getirilmişti. Söz konusu yakıtın kalitesinin standartlara uygun olup olmadığı tartışmaları uzun süre ülke gündeminde kalmıştı. Akaryakıtın kirliliği veya standartlara uygunluğu açısından birçok çevrenin Kıb-Tek’ten talep ettiği test sonuçları da yanıtsız kalırken, YENİDÜZEN’in test talebine yanıt veren Kıb-Tek, 22 analizin sadece 5 tanesinin sonucunu paylaşmıştı.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı :

‘Hukuka aykırı ve kirli yakıt alımı ile ilgili’ ara emri

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Yüksek İdare Mahkemesi’nin, Sidereal Denizcilik Şirketi tarafından Kıb-Tek aleyhine açtığı davada, hukuka aykırı ve kirli yakıt alımı ile ilgili ara emri verildiğini belirtti.

Önceki gün verilen kararın ardından dün Lefkoşa Mahkemeleri’nin elektriklerinin kesildiğini belirten Esendağlı, bu durumu “yargıya meydan okuma” olarak değerlendirdi, bunun çok çirkin bir tepki olduğunu ifade etti.

‘Mahkemenin verdiği ara merine karşın bu elektrik kesintisinin ‘ben de onun elektriğini keserim tavrı’ olduğunu kaydeden Esendağlı, Kıb-Tek’in bu ara emrine uymak zorunda olduğunu dile getirdi.

Esendağlı, Mahkemelerin faturalarının maliye tarafından mahkeme bütçesinden düzenli olarak ödenmesine rağmen yapılan bu elektrik kesintisinin, Girne bölgesinde de meydana geldiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ( Kıb - Tek ) Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz:

“Ara emri kirlilikle ilgili değil, protokolle ilgili”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz ise alınan ara emrinde ‘kirli akaryakıt’ gibi konunun geçmediğini, TC ile KKTC arasında imzalanan protokolle ilgili bir ara emri olduğunu ifade etti.

“Yargıya saygımız sonsuzdur” diyen Büyükyılmaz, ara emriyle ilgili de dün akşamüzeri itibariyle kendisine bir yazılı bilgi ulaşmadığını kaydetti.

Büyükyılmaz, “Benim elime geçen herhangi bir durum yok” dedi.

Alınan ara emriyle ilgili sözlü bilgi sahibi olduğunu kaydeden Büyükyılmaz şunları belirtti: “Benim bildiğim ara emri kararı alındı ama kirli yakıt kararı geçmedi. İhalenin gerçekleşmemesi sonrası iki bakanlık arasında protokole dayalı yakıt alımı gerçekleşti. Mahkeme protokollerin buna cevap vermediğini ve uygun alım olmadığını belirtmiş. Bana henüz bu yönde de bildirim ulaşmadı. Alım olmadıysa ülkeyi karanlığa gömemeyiz. Eğer Merkezi İhale Komisyonu bu ihaleyi gerçekleştirmiyorsa bu benim sorunum değil.”

“Birçok kurumun elektriği kesikti, bağlattık”

Devletin birçok kurumunda elektrik borcundan dolayı önceki gün gece yarısı elektrik kesintisi yapıldığını anlatan Büyükyılmaz, bu kesintiden haberleri olmadığını belirtti. Büyükyılmaz, dün sabah saatlerinde hemen bu yerlerin elektriğinin bağlandığını anlattı.

Mahkemelerin de bu yerlerden biri olduğunu dile getiren Büyükyılmaz, “İçişlerinin elektriğinin kesik olduğunu sabah öğrendim, Vergi Dairesinin de öyle, hemen bağlattık. Mahkemelerin de söylediler hemen bağladık. Borçlu olan devlet daireleri önceki gün kısmi olarak kesintiye uğramış, Spor Dairesi, Maliye, Ulaştırma gibi birçok yerin elektriği kesildi, dün yine bağladık. Yönetim kurulunun bu konularda haberi yoktu.”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç:

“Yakıt sorunu çözülmezse Pazartesi santrali kapatacağız”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç uzmanların ve El-Sen’ in bütün uyarılarına rağmen Teknecik Elektrik Santrali’nde kullanılan yakıt nedeni ile “çalışanların artık çalışamayacak duruma geldiklerini” söyledi ve yetkilileri uyardı.

Yazılı açıklama yapan Özkıraç, “Son kez uyarıyoruz” dedi, “Çok kötü koşullarda üretimi devam ettirmeye çalışan arkadaşlarımız artık üretimi devam ettirmede büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar” vurgusunda bulundu. Özkıraç, bu nedenle Pazartesi gününe kadar “sorun çözülmezse Teknecik Elektrik Santrali’ni kapatacaklarını” söyledi.

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