Yüklü miktarda para çaldı, ülkeden kaçmaya çalışırken tutuklandı

Lefkoşa’da garaj içerisinde park halinde bulunan araçtan yüklü miktarda para çalan zanlı M.C.E. Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandı. Zanlı, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını anlatan polis memuru İlayda Ahmetoğlu, 27 Haziran 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefkoşa'da evinin garajındaki Hüseyin Ballı'ya ait LL 502 plakalı aracın içindeki çantada bulunan para cüzdanında muhafaza edilen 2 bin sterlin, 400 ABD Doları, 500 Euro ve 20 TL paranın çalındığını söyledi.

Polis, incelenen kamera görüntüleri sayesinde zanlının eşkal ve kimliğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 6 Temmuz 2023 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı. Polis memuru Ahmetoğlu, tutuklanan zanlının ifadesinde suçunu kabullendiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, çalınan paraların henüz bulunmadığını kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının ilk etapta soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.