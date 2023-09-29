Yolsuzlukla ilgili ilk şikayet 2021'de yapıldı, soruşturma başlatılmadı!

Ertuğrul SENOVA

Kamuoyuna infiale neden olan “sahte reçete yolsuzluğu” konusunda polise ilk başvurunun 2021 yılında, dönemin Sosyal Sigortalar Dairesi yönetimi tarafından yapıldığı ancak herhangi bir soruşturmanın başlatılmadığı ortaya çıktı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre 2021 yılında, dönemin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü tarafından hazırlanan bir dosya ile polise başvuru yapıldı, pek çok defa hatırlatılmasına rağmen polis, soruşturma başlatmadı.

Söz konusu bilgi, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat tarafından da doğrulandı. Serhat, 2021’deki başvurunun akıbetiyle ilgili Eylül ayında polisten bilgi talep ettiğini ancak henüz yanıt alamadığını belirtti.

Başvurunun yapıldığı dönemde dairede çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, sadece reçeteler konusunda değil; farklı konularda da yolsuzluk iddialarının yönetime ulaştığını ancak dairenin soruşturma yetkisi olmaması nedeniyle bu iddiaların havada kaldığını ifade etti.

Aynı yetkili isim, reçetelerle ilgili yolsuzluğun ilk kez kayıtlara geçtiği 2021 yılında, bazı sigortalılara SMS yoluyla “adınıza ilaç veriliyor” şeklinde bildirim de yapıldığını belirtti.

2021 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “Evet, böyle bir bilgi gelmişti, ben de polise bildirin demiştim. Şikayette bulunmuştuk ama arkası gelmemişti” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevinden alınan UBP Milletvekili Hasan Taçoy ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, sahte reçete skandalıyla ilgili kendi döneminde bazı şeyler tespit ettiklerini, Vergi Dairesi ile toplantı yaptıklarını ve soruşturma başlatıldığını ancak somut bilgiye ulaşılamadan görevden alındığını ifade etti.

Polise ilk bildirim 2021’de yapıldı

2021 yılında Sosyal Sigortalar Dairesi’nde çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, söz konusu dönemde sahte reçete yazılmasıyla ilgili kendilerine bilgi geldiğini, bunun üzerine dönemin daire müdürü ve beraberindekilerin bir dosya hazırlayıp durumu polise bildirdiklerini söyledi.

“Farklı konularda da yolsuzluklar var”

Başvurunun birkaç kez anımsatılmasına karşın soruşturma başlatılmadığını belirten yetkili, sadece reçeteler konusunda değil; farklı konularda da yolsuzluk iddialarının yönetime ulaştığını ancak dairenin soruşturma yetkisi olmaması nedeniyle bu iddiaların havada kaldığını ifade etti.

“SMS yoluyla sigortalılar bildirilmişti”

Aynı yetkili isim, reçetelerle ilgili yolsuzluğun ilk kez kayıtlara geçtiği 2021 yılında, bazı sigortalılara SMS yoluyla “adınıza ilaç veriliyor” şeklinde bildirim de yapıldığını söyledi.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat:

“Polisten akıbetiyle ilgili bilgi talep ettik, henüz yanıt alamadık”

Yolsuzlukla ilgili daha önce polise bildirimde bulunulduğu yönündeki bilgiyi YENİDÜZEN’e doğrulayan Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat, 2021’deki başvurunun akıbetiyle ilgili Eylül ayında polisten bilgi talep ettiklerini ancak henüz yanıt alamadıklarını belirtti:

“Evet, 2021’de böyle bir şikayet oldu, o dönemki müdürlük tarafından polise suç duyurusu yapıldı. Biz de Eylül ayında, olayın ilk patlak verdiği süreçte o soruşturmanın sonucunu sorduk, bilgi istedik. Ama henüz dönüş olmadı.”

Dönemin Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu:

“Şikâyette bulunmuştuk ama arkası gelmemişti”

2021 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “Evet, böyle bir bilgi gelmişti, ben de polise bildirin demiştim. Şikâyette bulunmuştuk ama arkası gelmemişti” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Sucuoğlu, “Geçmiş zaman, tam net hatırlamıyorum ama evet, böyle bir durum bilgimize gelmişti. Ben de polise bildirin demiştim. Ama tam zamanını hatırlamıyorum. Öyle kaldı. Şikayette bulunduk ama arkası gelmedi” ifadelerini kullandı.

Bir önceki Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy:

“Bazı şeyler tespit etmiştik, somut bilgiye ulaşılamadan görevden alındım”

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevinden alınan UBP Milletvekili Hasan Taçoy ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, sahte reçete skandalıyla ilgili kendi döneminde bazı şeyler tespit ettiklerini, Vergi Dairesi ile toplantı yaptıklarını ve soruşturma başlatıldığını ancak somut bilgiye ulaşılamadan görevden alındığını ifade etti.