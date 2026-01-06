Kamuda yetkili beş sendika olan KTAMS, KAMU-İŞ, KAMUSEN, KTÖS ve KTOEÖS, “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” sloganıyla Gönyeli Çemberi’nde bir araya gelerek Başbakanlık binası önüne yürüyüş başlattı.

Sendikalar, ortak taleplerini kamuoyuna duyurmak için Başbakanlık önünde eylem gerçekleştiriyor.