“Yolsuzluğa, yoksulluğa ve yok oluşa hayır”
Kamuda yetkili beş sendika olan KTAMS, KAMU-İŞ, KAMUSEN, KTÖS ve KTOEÖS, “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” sloganıyla Gönyeli Çemberi’nde bir araya gelerek Başbakanlık binası önüne yürüyüş başlattı.
A+A-
Kamuda yetkili beş sendika olan KTAMS, KAMU-İŞ, KAMUSEN, KTÖS ve KTOEÖS, “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” sloganıyla Gönyeli Çemberi’nde bir araya gelerek Başbakanlık binası önüne yürüyüş başlattı.
Sendikalar, ortak taleplerini kamuoyuna duyurmak için Başbakanlık önünde eylem gerçekleştiriyor.
DETAYLAR GELECEK
Bu haber toplam 72 defa okunmuştur