Yollar çöktü, eğitim durdu, üretici zarar gördü

YENİDÜZEN

Yılın ilk yoğun yağışları adanın kuzeyinde hayatı durma noktasına getirdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren buz tutan veya erozyona uğrayan yolların trafiğe kapatıldığı yönünde haberler gelmeye başladı.

İlerleyen saatlerde sert hava koşulları Girne, Mersarya bölgesi ve Mağusa’da etkili oldu. Üç bölgede de su taşkınları yaşandı, kolluk güçleri ve yerel yönetimler müdahale etti.

Mağusa - Maraş’ta 15 dönüm sera hortumdan zarar gördü, Atlılar köyünde 4 evi su bastı. Yine Maraş bölgesinde bulunan Köşe Kahvesi ve Büyük Sanayi Bölgesinde bulunan Narin Unlu Mamülleri binası önünde biriken yağmur suları yurttaşa zor anlar yarattı.

Girne’de ise Alsancak bölgesinde bir sitenin bodrum katında, Karaoğlanoğlu’ndaki bir başka sitenin trafo odası ve konutlara ulaşım için kullanılan yolda, Girne Liman yolunda bulunan bir apartman ile Edremit’te bulunan bir evin bodrum katlarında su taşkınları yaşandı.

Öte yandan Yıldırım Köyü’nde yolları, evleri ve seraları su bastı, yollarda buzlanmalar meydana geldi. Bölgedeki üreticilerin ürünleri de dolu yağışından etkilendi, birçok üretici zarara uğradı.

Gün içerisinde Şiddetli rüzgar bir ağacı yerinden söktü, bir markete ait dev tabela devrildi, iki araç zarar gördü.

Hava şartları, Ankara’dan kalkan THY’ye ait bir uçağın da Ercan’a inemeyip geri dönmesine yol açtı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi toplandı, İskele, Mağusa ve Girne ilçeleri ‘riskli’ bölge ilan etti, ilçe emniyet birimlerinin tehlike geçene kadar çalışması yönünde karar üretti.

Komitenin kararlarını değerlendirmek üzere toplanan Bakanlar Kurulu ise vatandaşlara zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama çağrısı yaptı ve bazı okulların yarın eğitime ara vermesini kararlaştırdı. Öte yandan Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, bugün saat 18.00’e kadar etkili yağış ve fırtına beklediklerini kaydetti.

Sibirya soğuklarının Doğu Akdeniz’e geldiğini, Kıbrıs’ın da bundan etkilendiğini belirten Güneş, hava sıcaklığının mevsim normallerinin birkaç derece altında, 9 ile 14 derece dolaylarında seyrettiğini ifade etti.

Etkili yağışların yarın sona ereceğini; Perşembe günü de yer yer sağanak beklendiğini belirten Güneş, alçak basınç sisteminin Perşembe itibarıyla bölgeyi terk edeceğini ifade etti.

Geçitköy’de bir araç dereye düştü, denize sürüklendi

Gün boyu neler yaşandı?

Sabahın ilk saatlerinde ‘olumsuzluklar’ başladı

Kıbrıs’ın kuzey kesimlerinde Pazartesi gecesi itibariyle etkili olmaya başlayan sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Salı sabaha karşı saatlerde ilk olumsuzluklar baş gösterdi.

İlk olarak Lefkoşa – Girne anayolundaki Ciklos mevki buzlandı, yol sabahın erken saatlerine kadar trafiğe kapatıldı.

Yine aynı saatlerde Doğanköy - Ciklos arasındaki eski yolda ise ciddi toprak kayması yaşandı, kayaların düşmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

İlerleyen saatlerde Dörtyol - Korkuteli arasındaki yol buzlandı.Polis, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'nun, Dörtyol - Korkuteli arasındaki güzergahta dolu yağışı nedeniyle yer yer buzlanma meydana geldiğini duyurdu.

Ankara’dan gelen uçak, yoğun yağıştan Ercan’a iniş yapamadı

Sabahın ilerleyen saatlerinde Türk Hava Yolları’nın Ankara’dan gelen uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ercan’a iniş yapamadı Antalya’ya dönüş yaptı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Hava Trafik Kontrolleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, Ankara’dan gelen uçağın meteorolojik şartlardan dolayı Ercan Havalimanı’na iniş yapamadığını Antalya’ya divert ettiğini söyledi.

Yıldırım Köyü sular altında kaldı

Öğlen saatlerine gelindiğinde şiddetli yağmur ve dolu yağışı Mesarya bölgesinde baş gösterdi.

Yıldırım Köyü’nde yolları, evleri ve seraları su bastı, yollarda buzlanmalar meydana geldi. Bölgedeki üreticilerin ürünleri de dolu yağışından etkilendi, birçok üretici zarara uğradı.

Mağusa ve Girne’de su taşkını

Mağusa - Maraş bölgesindeki 10-15 dönümlük sera hortum dolayısıyla “yerle bir” oldu.

Yağışlar kent merkezinde de yedi sekiz noktada su birikintileri oluşturdu. Atlılar köyünde dört evi su bastı. Gazimağusa Büyük Sanayi’de de yer yer su birikintileri oluştu.

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Gazimağusa bölgesindeki son durumla ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

Keser, Meteoroloji Dairesi’nin uyarısının ardından İlçe Emniyet Kurulu’nu toplayarak gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Keser, Kaymakamlık, Belediye ve Sivil Savunma ekiplerinin kent içinde kronikleşmiş hale gelen ve her yağmurda sorun teşkil eden yedi-sekiz noktaya gerekli müdahaleleri yaptıklarını ifade etti.

Gün boyunca arazide olduğunu belirterek, gözlemlerini aktaran Kaymakam Keser, Maraş bölgesinde 10-15 dönüm seranın hortum nedeniyle tamamen zarar gördüğünü anlattı.

Öte yandan Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri müdahale ettikleri bölgeleri açıkladı.

Teşkilattan yapılan açıklamaya göre Mağusa Bölge Müdürlüğü ekipleri, Maraş bölgesinde bulunan Köşe Kahvesi önünde biriken yağmur sularını tahliye etti. Ardından Büyük Sanayi Bölgesinde bulunan Narin Unlu Mamülleri binası önünde biriken yağmur suları, Gazimağusa Belediyesi ekipleri ve KTAK ekibi ile birlikte tahliye edildi.

Öte yandan; Sivil Savunma Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri, Girne Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Girne İtfaiye ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu, Girne Alsancak bölgesinde bulunan bir sitenin bodrum katında bulunan yağmur sularını tahliye etti

Ekip aynı zamanda Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan Prestij Sitesi içerisindeki trafo odası ve konutlara ulaşım için kullanılan yolda biriken yağmur suları, Girne Liman yolunda bulunan bir apartman ile Edremit Kavanlar Villalarında bulunan bir evin bodrum katına biriken yağmur sularını tahliye etti.

Şiddetli rüzgar Girne'de ağaç ve tabela devirdi

Şiddetli rüzgar, Girne’deki Arnavut Kebap isimli işletmede ağa, İleli Market’te ise dev reklam panosunu söktü.

Arnavut kebap isimli şletmenin bahçesinde ağaç rüzgarın etkisiyle yan yattı, şans eseri yaralanan olmadı. İşletme sahibi Ahmet Arnavut, yaşananlar üzerine “Bu kadar zararla kurtulmak da bir kar” yorumunu yaptı.

İleli Market’in devrilen tabelası sonucunda ise 2 araç hasar aldı.

Gün boyu “erozyon” haberleri geldi

Kayalar - Sadrazam köy yolu ile Esentepe’de yollar, şiddetli yağışlara dayanamadı çöktü. Gün boyunca farklı bölgelerden “yol çöktü” haberleri geldi.

Esentepe köy girişinde, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki yol yağışlara dayanamadı, çöktü.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çöken yolda incelemeler yapıldığı ve daha büyük tehlikeye sebebiyet vermemesi adına geçici süreyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Sürücülerin köye geliş ve gidişleri Uzungöl Sokaktan yapılacaktır” denildi.

Öte yandan Karşıyaka - Kozan yolunda oluşan yol kayması nedeniyle, yol kullanımı sürücüler için tehlike oluşturduğu belirtildi.

Bazı okullarda eğitime ara verildi

Bakanlar Kurulu, vatandaşlara zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama çağrısı yaptı ve bazı okulların bugün eğitime ara vermesini kararlaştırdı.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Başbakan Ünal Üstel; “Girne İlçe Sınırları’nda bulunan tüm eğitim kurumları ve Tatlısu İlkokulu'nda yapılması planlanan karne dağıtımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ertelemiştir. Bu okullarımız kapalı olacaklar” dedi.

Üstel, söz konusu okullarda karne dağıtımlarının Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı ileriki bir tarihte gerçekleşeceğini ifade etti.

Üstel ayrıca, Bakanlar Kurulu olarak, gece boyunca zorunlu olmadığı sürece halka sokağa çıkmamayı tavsiye ettiklerini belirtti.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş:

"Yağış ve fırtına bugün 18.00'e kadar etkili olacak"

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, bugün saat 18.00’e kadar etkili yağış ve fırtına beklediklerini kaydetti.

Sibirya soğuklarının Doğu Akdeniz’e geldiğini, Kıbrıs’ın da bundan etkilendiğini belirten Güneş, hava sıcaklığının mevsim normallerinin birkaç derece altında, 9 ile 14 derece dolaylarında seyrettiğini ifade etti.

Etkili yağışların yarın sona ereceğini; Perşembe günü de yer yer sağanak beklendiğini belirten Güneş, alçak basınç sisteminin Perşembe itibarıyla bölgeyi terk edeceğini ifade etti.

İskele, Mağusa ve Girne ilçeleri ‘riskli’ tespit edildi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan başkanlığında toplandı.

Toplantıya, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Polis Genel Müdürlüğü yetkililerinin yanında kaymakamlar da katıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi ilçelerde olması muhtemel sel-su baskınlarına karşı oluşabilecek riskleri, alınacak önlemleri etüt etti, tüm ilçelerde ilçe emniyet kurullarının toplanmasını ve kriz sonuçlanana kadar görevde olmasına karar verdi.

Toplantıda ayrıca bölgelerinde meydana gelen afette vatandaşların mağduriyetlerinin giderilebilmesi için zarar-ziyanın ivedilikle tespit edilerek kaymakamlıklara bildirmesi de istendi.

Öte yandan özellikle riskli bölgeler olarak tespit edilen, İskele, Mağusa ve Girne ilçelerindeki emniyet kurullarının 24 saat görevde olması, sel oluşma riski olan bölgelerde, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, itfaiye, belediyeler, polis ve kaymakamlıkların kapasitesinin artırılmasına da karar verildi.