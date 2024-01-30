Geçitköy’de bir araç dereye düştü, denize sürüklendi

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, Geçitköy yolu trafiğe kapatılmadan önce bir aracın dereye düştüğünü ve suyla birlikte denize sürüklendiğini açıkladı.

Karşıyaka Sosyal Tesisleri yakınlarında bir araç dereye sürüklendi…

Söz konusu araç bölgede etkili alan şiddetli yağışla birlikte köprüden savruldu. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Başbakan Ünal Üstel sel bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Üstel, söz konusu araç sürücüsünün kurtarıldı söyledi. Aracı ile sele kapılan araç sürücüsü bir kişinin da olduğunu iddia etti. Üstel, sivil savunma ekiplerinin olayı araştırdığını belirtti.

Polis açıklaması şöyle:

Geçitköy - Sadrazamköy kavşağı bölgesinde, saat 20:00 raddelerinde, konu bölge üzerinde aracı ile seyir halinde bulunan bir şahıs yoğun yağışlar nedeniyle aracı ile suya kapılarak dere yatağına sıkışmıştır.

Söz konusu şahıs görevli ekiplerce aracı içerisinden kurtarıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırılmış ve burada müşhade altına alınmıştır.