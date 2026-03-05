“Sahte diploma ve tez evlerinde bulundu”

Serap KARAMAN

Mali polisin yürüttüğü “sahte diploma soruşturması” kapsamında tutuklanan H.M. ile P.A.M. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Bilger Koral mahkemede olguları aktararak, zanlıların “sahte belgeyi tedavüle sürme”, “sahte belge düzenlemeye tahrik etme” ve “sahte kayıt temini” suçlamalarından methaldar olduğunu söyledi.

Koral, zanlıların Eğitim Yönetimi ve Denetimi tezli yüksek lisans programına kayıtlı olduklarını, 2021 ile 2023 yılları arasına ait dersleri bir dönem geriye alarak 8 Mart 2023 tarihinde mezun olmuş gibi gösterildiklerini mahkemeye aktardı. Zanlıların jüri önünde tez savunması yapmadığı halde yapmış gibi gösterildiğini ve jüri imzası atıldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlı H.M.’nin sahte diplomayı Eğitim Bakanlığı’na onaylatarak barem içi artış almak amacıyla Personel Dairesi’ne tedavüle sunduğunu ancak barem içi artış almadığının tespit edildiğini söyledi. Zanlı P.A.M.’nin ise sahte diplomayı Eğitim Bakanlığı’na onaylattığının belirlendiğini kaydetti.

Koral, zanlıların evinde yapılan aramada sahte diploma, transkript ve bitirme projesi ibaresi bulunan jüri imzalı tezin bulunarak emare alındığını da mahkemeye aktardı.

Mahkeme, her iki zanlının da 100’er bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 1 milyon TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla teminata bağlanmasına karar verdi.