Yoğun bakımda ‘İç bulaş’ yayılıyor

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları yoğun bakım servisinde tedavi gören 80 yaşındaki bir hastanın daha PCR testi pozitif çıktı.

İlgili bölümde tedavi gören ve geçtiğimiz gün yaşamını yitiren 84 yaşındaki Mahmut Boral’ın temaslılarından biri olduğu öğrenilen hastanın karantina yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgide, Göğüs Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören 3 hastadan biri olan Boral’ın hayatının kaybetmesi ile temaslılardan biri daha pozitif çıkarken, aynı bölümde temaslı bir hastanın daha takibinin yapıldığı öğrenildi.