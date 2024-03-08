YÖDAK'tan izin almadan "üniversite açan" 4 kişi tutuklandı
Lefkoşa’da geçen yıl faaliyete giren bir üniversitenin Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) izinsiz açılıp çalıştırıldığı tespit edildi.
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Lefkoşa’da geçen yıl faaliyete giren bir üniversitenin Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) izinsiz açılıp çalıştırıldığı tespit edildi.
Polisten yapılan açıklamada yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen B.K.(K-44), N.E.(K-53), U.S.(E-39) ve M.İ.B.’nin (E-45) tutuklandığı bildirildi.
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