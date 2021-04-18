YÖDAK, öğretime başlama dosyaları ile ilgili raporu paylaştı

Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) 2013-2021 yılları arasında üniversitelerin yeni bölüm açma talepleriyle ilgili verilen kararları gösteren bir rapor hazırladı.

YÖDAK tarafından yayımlanan raporda, 9 üniversitenin 2013-2021 yılları arasında taleplerinin yanı sıra 2020-2021 yılları arasında tüm üniversitelerin yeni bölüm açma talepleri ve alınan kararlar da bulunuyor.

Konuyla ilgili olarak YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, şeffaflık ilkesi gereği kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla raporu hazırladıklarını kaydetti.

YÖDAK Başkanının görevinden istifa etmesinden dolayı, öğretime başlama gibi menfaat ve rekabet içerikli dosyaları inceleyip sonuçlandırmama kararı aldıklarını belirten Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, yapılacak rekabet içeren işlemler kurulun kolektif karar organı olması hasebiyle, kurulda eksiklik olmasından ötürü (YİM Kararlarıyla kurulun oluşumunu tamamlamadığı emsal kararından hareketle) karar almasının yasal olarak mümkün olmadığını ifade etti.

Rapordan

Rapora göre, 2013-2016 yıllarında üniversitelerin yaptığı 429 başvurunun tümü kabul edildi. 2017 yılında 128 başvurudan 3’ü ret edilirken, 2018 yılında yapılan 220 başvurudan 24’ü ret edildi ve bekletilen dosyalardan 19’u askıya alındı.

Bekletilen dosyalarda artış yaşandı

2019 yılında 122 başvuru yapıldı ve 25 dosya ret edildi. Bekletilen dosyalar içinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni olmadığından dolayı 3 dosya değerlendirmeye alınmadı. 3 dosya şartlı olarak ele alındı. 1 dosya geri çekildi, 1 dosyanın güncellenerek yeniden başvuru yapmasına karar verildi.

2020 yılında 94 dosya kabul ve 39 dosya reddedildi

Raporda, 2020 yılında temsil edici özelliğine göre belirlenen 9 üniversitenin yanında diğer üniversiteler de yer aldı. 2020 yılında 186 başvuru yapıldı 94 talep kabul edildi ve 39 başvuru ret edildi. Bekletilen dosyalar arasında 10 dosya hakkında değerlendirmeye almama kararı alındı. 2 dosya isim değişikliğinden ötürü değerlendirilmeyip bekletilirken, 5 dosya denetim raporu sonrası görüşülmek üzere bekletildi. Kararı çıkıp eksikleri bekleyen 16 dosya olurken, 13 dosya geri çekildi. 11 dosya uzmanlık ve 1 dosya şartlı olarak ele alındı.

2021 yılında 123 başvuru yapıldı ve 38 dosya reddedildi

2021 yılında 123 başvuru yapıldı 73 talep kabul edildi ve 38 başvuru ret edildi. Kararı çıkıp eksikleri bekleyen 4 dosya olurken, Denetim Raporu sonrası görüşülmek üzere bekletilen dosya sayısı 5 oldu. Değerlendirmede 1 dosya yer alırken, 3 dosya gündeme alındı. Eksikleri giderilen dosya sayısı 1 olurken uzmanlıktan dolayı bekleyen dosya sayısı 6 oldu.