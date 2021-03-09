YÖDAK: “2021 yükseköğretimde kurumsallaşma, uluslararasılaşma ve kalite yılı”

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) 2021 yılını “Yükseköğretimde Kurumsallaşma, Uluslararasılaşma ve Kalite Yılı” olarak ilan etmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk toplantıda, bu yıl içinde çalıştaylar ve konferanslar ile çalışmalarını ilerletme yönünde karar aldı.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilecek ilk konferans ile yükseköğretimde kurumsallaşma, uluslararasılaşma ve kaliteyi artırma amacıyla bilgi ve deneyimini konferans ve çalıştaylarla paylaşmayı sürdürecek.

Pandeminin birinci yılında yükseköğretimin durumu ve yansımalarını konu alacak konferansta YÖDAK, küreselleşme vizyonuna ve küresel rekabette yükseköğretim alanımızın dinamizmine ivme katacak hamlelerin gerçekleştirilmesi için alınması gereken ivedi tedbirler ve çevik uygulamalar ele alınacak.

Bu yıl içinde önemli bazı uluslararası üyelikler ile küresel yükseköğretim alanında yerini sağlamlaştırarak, uluslararası arenada güçlü bir denetleme ve akreditasyon kuruluşu olarak yoluna devam edecek olan YÖDAK’ın, 2021 yılı hedefleri ve çalışmalarının kararlılıkla devam edecek.