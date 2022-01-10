Yoannis Kasulidis yeniden Dışişleri Bakanı oluyor

Nikos Hristodulidis’in dün basın toplantısı ile istifa ettiğini açıkladığı Dışişleri Bakanlığı’nı, yarın itibarıyla eski Dışişleri bakanlarından Yoannis Kasulidis devralıyor.

Güneydeki haber kaynakları, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Dışişleri Bakanlığı’na Kasulidis’i atadığını duyurdu.

Yazılı açıklamasında Hristodulidis’in istifasının kendisini üzdüğünü ancak yaşanan gelişmelerin ardından istifa talebini kabul etmekten başka seçeneği olmadığını kaydeden Anastasiadis, “Yeni Dışişleri Bakanlığı görevini yarın itibarıyla bu uzun yıllar başarıyla bu görevi yürütmüş olan Yoannis Kasulidis devralıyor” ifadesini kullandı.

Kasulidis, 1997-2003 ve 2013-2018 dönemlerinde de aynı görevde bulunmuştu

Hristodoulidis, Dışişleri Bakanlığı'ndan istifa etti