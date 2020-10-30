Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 31 yaşında.

YKP’den yapılan yazılı açıklamada, 30 Ekim 1989 yılında kurulan YKP’nin, 31 yıldır barış ve sosyalizm yolculuğunun sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Yeni Kıbrıs Partisi’nin, “taviz vermeksizin, Kıbrıs’ın kuzeyindeki rejime karşı, bölünmüş yurdun yeniden birleşmesi için 31 yıl boyunca sürekli mücadele verdiği ve mücadele verenlerle birlikte olduğu” kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“YKP, 31 yıldır, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü bir mücadele de veriyor, bu mücadeleyi de ileri taşımada kararlıdır.”