“Somut sonuç üreten bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, seçimlerin ardından iktidara gelmeleri halinde kadınların yaşam hakkından sağlığa, kamu yönetiminde güven ve hesap verebilirliğe kadar birçok alanda somut sonuç üreten bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını söyledi.

Kadınların yaşam hakkını koruyacak somut kazanımlar elde edilene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Ekinci, TDP’nin öncelikli hedeflerinden birinin genel sağlık sigortasını hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Ekinci, Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu “Güne Dair” programında, ev içi şiddetle mücadele, sağlık politikaları, kamu yönetimi ve hükümetin vaatlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Ev içi şiddet yasasını nasıl daha etkili hale getirebiliriz, bunu tartışacağız”

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca olayların ardından verilen tepkilerle sınırlı kalmaması gerektiğini söyleyen Ekinci, ev içi şiddetle mücadeleye ilişkin yasal çerçevenin yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bu kapsamda uzmanların katılımıyla çalışma toplantısı düzenleyeceklerini belirten Ekinci, yasanın daha uygulanabilir ve ihtiyaçlara cevap verecek hale getirilmesine yönelik önerilerin ele alınacağını kaydetti.

Ekinci, bu yöndeki çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, “Ev içi şiddet yasasını nasıl daha etkili hale getirebiliriz, bunu tartışacağız. Somut kazanım elde edene kadar mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Genel sağlık sigortasını hayata geçireceğiz”

TDP’nin hedeflerine de değinen Ekinci, 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek seçimlerin ardından iktidara gelmeleri halinde öncelikli hedeflerinden birinin genel sağlık sigortasını hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Sağlık hizmetlerine erişimin ekonomik koşullara bağlı olmaması gerektiğini söyleyen Ekinci, toplumun kamu yönetimine ve siyasete duyduğu güvenin aşındığını ifade ederek, TDP’nin güven, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde bir yönetim anlayışı hedeflediğini kaydetti.

Hükümete yönelik eleştiri: “103 vaadi tek tek inceledik”

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Ekinci, hükümetin son yedi yılda verdiği 103 vaadi tek tek incelediklerini ve iki ayrı yöntemle değerlendirdiklerini söyledi.

Yaptıkları çalışma sonucunda Ulusal Birlik Partisi’nin vaatlerini gerçekleştirme oranının yaklaşık yüzde 20 olduğunu ileri süren Ekinci, seçmenlerin verilen sözlerle yapılanlar arasındaki farkı değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Gençlerin yurt dışına göçüne de değinen Ekinci, kendisinin de başka bir Avrupa ülkesinde çalışma imkanına sahip olduğunu ancak ülkeden ayrılmak yerine değişim için mücadele etmeyi tercih ettiğini söyledi.