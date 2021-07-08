Yine kadına şiddet, eşini tehdit etti

Gönyeli’de meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M. K.tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Plevne olayla ilgili bulguları aktardı. Plevne huzurda bulunan zanlı M.K’nin 7 Temmuz 2021 tarihinde saat 3.00 raddelerinde Yenikent Gönyeli Lefkoşa'da eşi G.A.’nın kendisini başka erkeklerle aldattığı gerekçesi ile şiddet kullanma tehdidi suçunu işlediğini söyledi.

Polis ayni gün zanlı aleyhinde Lefkoşa Kaza mahkemesinden tutuklama alınarak derdest emri gereği tutuklandığını, aynı gün tehdit sözlerini duyan 2 tanık ifadesi temin edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile Yurtdışına çıkışının yasaklanması, 3 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 50’şer bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve zanlının ikametgâhının bulunduğu bölgeden çıkmaması koşuluysa teminata bağlanarak tutusuz yargılanmasına emir verdi.