Yılın son gecesinde 11 kişi tutuklandı!

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), halkın yeni yıl kutlamalarını huzur ve güven ortamı içinde geçirebilmesi amacıyla tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını, ülke genelinde alınan asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında toplam 604 personelin görev yaptığını bildirdi.

PGM tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin son 24 saatte devriyelerle asayiş ve trafik denetimlerine kesintisiz devam ettiği, kutlamaların ülke genelinde genel olarak huzur ve güven ortamı içinde geçmesinin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada asayiş denetimlerine ilişkin şunlar paylaşıldı:

“Alkollü içki tesiri altında sarhoş olup çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen 4 kişi, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi ve şüpheli olarak görülüp üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişi tutuklandı.”

Mormenekşe’de yayanın yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan kişiler aranıyor

Açıklamada, bunun yanında, Mormenekşe’de bir çocuk parkında meçhul kişi ya da kişiler tarafından pet şişe içine yapılıp atılan muhtemel kimyasal maddenin patlaması sonucu, parkın yanından geçmekte olan erkek bir yayanın yüzünden yaralandığını; Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisinin ardından müşahede altına alındığını kaydedildi. Açıklamada, olayın fail ya da faillerinin tespiti için soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Toplam 860 sürücü kontrol edildi, 47 sürücü rapor edildi

Trafik denetimleri kapsamında ise toplam 860 sürücünün kontrol edildiği, çeşitli trafik suçlarından 47 sürücünün rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Rapor edilen suçların 22’sinin yasal hız sınırı üzerinde sürat, 4’ünün alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’inin sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 2’sinin seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 1’inin trafik ışıklarına uymama, 4’ünün aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırma ve 13’ünün diğer trafik suçlarından oluştuğu belirtildi.

PGM, ayrıca alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan 4 sürücünün tutuklandığını da açıkladı.