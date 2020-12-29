Yılbaşı evde de cep yakacak

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına tedbir amaçlı Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı karar dolayısıyla bu yılbaşı evde kutlanacak.

Yeni yılı evde kutlayacak olsak da, sofralar yine cep yakacak. YENİDÜZEN, yılbaşı akşamı evde yılbaşı sofrasının maliyetini ortaya çıkardı, fiyatları geçen yıl ile kıyasladı. Geçen yıl 6 kişilik bir ailenin yılbaşı yemeği için ortalama 1300 TL harcanırken, bu yıl ortalama 1500 TL gibi bir para harcanacak.

Sadece mangal yakmak 602,54 TL

Evde geçirilen yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi mangal bu yıl cep yakacak. Kasaplarda etin kilosu şu anda 95 TL’ye satılırken, bir hindinin kilosu 50 TL, tavuğun kilosu 18,77 TL pastırmanın kilosu da 60 TL’ye satılıyor.

Bunların toplamında 6 kişilik bir ailenin sadece et masrafları 537,54 TL’lik miktar çıkarken, bu fiyat iki paket kömürle birlikte 602,54 TL’ye kadar yükseliyor.

Geçen yıl, aynı ürünlerle sadece mangal yakmak 535 TL’ye denk geliyordu. Son 1 yılda sadece mangal yakmak 67,54 TL’de artmış oldu.

Ana yemek dışındaki diğer yiyecekler 250 TL civarında

Yılbaşı akşamında ana yemeklerin yanında masada olacak olan diğer yiyecekler ortalama 250 TL civarında olacak.

Sebze-meyve fiyatlarına harcanacak para ortalama (1 kilodan) 100 TL’yi bulurken masada bulunacak hellim, pide ve yoğurt gibi malzemelere de yaklaşık 75 TL harcanabilecek.

Bunun yanında yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi olan kestane, kuruyemiş cips gibi ürünlere de ortalama 65 TL verilecek.

İçecekler

Yılbaşı gecesinde hemen hemen her evde içki içilecek. 70 cl. bir kırmızı şarap fiyatı ortalama 50 TL, 70 cl. bir viski fiyatı ortalama 80 TL, 70 cl. bir rakının fiyatı ortalama 60 TL, biranın tanesine ise ortalama 7 TL ödenebilecek.

Bunun yanında 2,5 litre kola ve 1 litrelik bir meyve suyuna ortalama 6 TL harcanacak.

Devpa Süpermarket direktörü Tansel Nizam:

“Kişi başına 150-200 TL…”

Devpa Süpermarket Direktörü ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Süpermarketler Birimi Basın Sözcüsü Tansel Nizam, yılbaşı alış verişleriyle YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulundu. Bir evde 10 kişilik bir yılbaşı akşamının ortalama 1000-1500 TL civarında bir gideri olacağını ifade etti.

Tansel Nizam şöyle konuştu:

“Bu yıl insanlar salgından dolayı yılbaşını evlerinde kutlayacak. Genel olarak 10 kişilik grup olacağını düşünürsek, evde hazırlık yapmanın daha ekonomik olacağını düşünüyorum. Ete 500-600 TL civarında ete harcanacağını düşünürsek, diğer içecekler, mezeler ve yeşillikler gibi ürünlere de ortalama 500-600 TL harcanır. Tabii bu miktarın her ev için geçerli olması mümkün değil. Tüketime ve tercihlere göre fiyat oynayabilir. Ortalama bir fiyat söyleyecek olursak, 10 kişilik bir grubun yılbaşını kutlaması harcayacağı para 1000-1500 TL civarıdır. Bu fiyatı kişi başına 150-200 TL’ye getirebilirsiniz.”

“Restoranların kapalı olması marketleri etkilemez”

Yılbaşı gecesinde restoranların saat 21.00’den sonra kapalı olacağı için restoranlara ilginin olmayacağını belirten Nizam, marketlere ilgilinin aynı olacağını söyledi.

Nizam şunları söyledi:

“Restoranların kapalı olması marketler açısından çok bir şey fark etmeyecek. Yani bizi çok etkilemeyecek. Benim mesela restoran sahibi çok müşterim var. Bir baktığınız zaman restoran sahipleri de bizden alışveriş yapıyordu. Şu anda kapalı olduğu için onlar alamayacak ama günün sonunda evinde yapacağı için yine marketten alışveriş yapacak.”