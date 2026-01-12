Yeşilköy’de ormanlık alana mezarlık girişimi!

Recep DAL

Yenierenköy Dipkarpaz Belediyesi ile Yeşilköy Muhtarlığı tarafından Yeşilköy’de bir ormanlık alana mezarlık yapılması amacıyla yeni bir girişim başlatılması, bölgedeki çevre örgütlerinin ve yurttaş inisiyatiflerinin tepkisine neden oldu.

Daha önce benzer bir girişimin yargıya taşınmış ve Mart 2025’te alınan mahkeme kararıyla ormanlık araziye mezarlık tahsisi iptal edilmişti; yeni girişimin mahkeme kararına rağmen yapılması eleştirildi.

Öte yandan, daha önce mezarlık yapımı için tahrip edilen ormanlık alanın ise Yeşilköy İnisiyatifi ile Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nın (KEMA) iş birliğinde yeniden ağaçlandırılmaya çalışılıyor.

Yeşilköy İnisiyatifi adına konuşan Arzu Cankoy:

“Mahkeme kararına rağmen yeni bir alan hedef alındı”

Yeşilköy İnisiyatifi ve KEMA, Yeşilköy Muhtarı Perol Mavili’nin, mahkeme kararına rağmen başka bir ormanlık alanda mezarlık yapımı için girişimde bulunmasına sert tepki gösterdi. Yeşilköy İnisiyatifi adına YENİDÜZEN’e konuşan Arzu Cankoy, geçmişte yaşanan süreci hatırlatarak, benzer bir tahribatın yeniden gündeme getirildiğini vurguladı.

Cankoy, daha önceki girişime değindi; “Geçmişte de yine böyle bir girişim sonucunda ormanlık alan tahrip edilmiş ve konu yargıya taşınmıştı. Mahkeme de ormanlık arazilere mezarlık yapımını engelleyen bir karar üretmişti. Mahkeme kararına rağmen yeni bir alan hedef alındı.” dedi.

Mahkeme kararının ardından bir uzlaşı sürecinin işletildiğini ifade eden Cankoy, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Erenköy Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Yeşilköy Muhtarı Perol Mavili’nin, orman arazilerinden uzak yeni bir mezarlık alanı bulunması için görevlendirildiğini belirtti. Bu süreç sonunda davanın uzlaşıyla sona erdiğini kaydeden Cankoy, “Hatta daha önce mezarlık yapımı için tahrip edilen ormanlık alanın eski haline getirileceği ve tekrardan ağaçlandırılacağı yönünde söz verildi.” ifadelerini kullandı.

“117 parsellik alana dokunulmayacağı sözü verildi”

Cankoy, söz konusu uzlaşı kapsamında 117 parsellik ormanlık alana dokunulmayacağı yönünde açık bir taahhüt verildiğini de hatırlattı. Ancak bugün gelinen noktada bu alanla ilgili yeni taleplerin gündeme getirildiğini belirten Cankoy, “117 parsellik alana dokunulmayacağına dair söz verildi. Şimdi bu alandan yol hakkı isteniyor. Mahkeme kararını dikkate almıyorlar.” diye konuştu.

Muhtar Perol Mavili’nin tutumuna da dikkat çeken Cankoy, Mavili’nin köyde kahvehanelerde yaptığı konuşmalarda, inisiyatife rağmen ormanlık alana yakın bir yerde mezarlık yapılacağını dile getirdiğini aktardı.

“Yeni bulunan alan da orman, sadece kayıtlı değil”

Son olarak itfaiyenin yanında yaklaşık 1 dönümlük bir alan bulunduğunu ifade eden Cankoy, bu alanın da fiilen orman niteliği taşıdığına dikkat çekti. Cankoy, “Şimdi de itfaiyenin yanında 1 dönümlük bir arazi bulundu. Yeni bulunan alan da orman fakat kayıtlı arazi değil. Muhtar Mavili, bu araziye mezarlık yapmak için karar çıkartmak istiyor.” açıklamasında bulundu.

Muhtar Mavili’nin gerekçesinin mevcut Yeşilköy Mezarlığı’nın dolmuş olması ve yeni mezarlığın köye yakın bir yerde bulunması olduğunu aktaran Cankoy,“Sırf yakın olsun diye mezarlık yapımı için ormanlık alanları seçmek mantığa uymaz. Sonuçta herkesin arabası var. Köyün dışında olması en uygun olanıdır.” dedi.

“Ekolojik tahribat göz ardı ediliyor”

Açıklamasında, Orman Dairesi eski Müdürü Faik Koyuncuoğlu’nun da konuya ilişkin bilgilendirici değerlendirmeler yaptığını hatırlatan Cankoy, ormanlarda yaratılacak tahribatın ekolojik sonuçlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Cankoy, “Ormanlarda yaşanan tahribatın ekolojik olarak yaratacağı etkileri detaylıca aktardı. Eski bir müdür olarak Koyuncuoğlu’nun söylediklerine de itibar edilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Yeşilköy İnisiyatifi ve KEMA, mahkeme kararlarının yok sayılmaması ve ormanlık alanların mezarlık yapımı gibi gerekçelerle tahrip edilmemesi çağrısını yineledi.