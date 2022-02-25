Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Yeşilırmak'a metrekareye 17 kilogram yağış düştü
Yeşilırmak'a metrekareye 17 kilogram yağış düştü

Yeşilırmak'a metrekareye 17 kilogram yağış düştü

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte Yeşilırmak’a metrekareye 17 kilogram yağış düştü.

A+A-

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte Yeşilırmak’a metrekareye 17 kilogram yağış düştü.

Bunu metrekareye 11 kilogram yağış ile Gemikonağı ve 6 kilogram yağış ile Lefke izledi. Kozanköy, Akıncılar ve Değirmenlik 5; Doğancı, Zafer Burnu ve Çayönü ise 4 kilogram yağış aldı.

Bu haber toplam 168 defa okunmuştur
Etiketler : ,