Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte Yeşilırmak’a metrekareye 17 kilogram yağış düştü.

Bunu metrekareye 11 kilogram yağış ile Gemikonağı ve 6 kilogram yağış ile Lefke izledi. Kozanköy, Akıncılar ve Değirmenlik 5; Doğancı, Zafer Burnu ve Çayönü ise 4 kilogram yağış aldı.