“Yerli üretimin korunması için ithal süt ve süt ürünlerine acil önlem alınmalı”

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, devletin ilgili kurumlarını, sektör temsilcilerini ve tüm paydaşları yerli üretimin korunması ve sürdürülebilirliği için gerekli adımları atmaya davet etti.

Birlik açıklamasında, yerli üretimin korunması amacıyla Kuzey Kıbrıs’a ithal edilen süt ve süt ürünlerinin geçici bir süreyle durdurulması veya bu ürünlere uygulanan fonların artırılması yönünde acil önlem alınması talep edildi.

Birlik, Orta Doğu’da son dönemde yaşanan gelişmeler ve bölgede artan belirsizliklerin, yerli üretimin ve gıda güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu bildirdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, böylesi dönemlerde kendi üretim gücüne sahip olmanın öneminin açıkça görüldüğüne vurgu yapılarak, son dönemde yaşanan ekonomik yavaşlama ve özellikle turizm sektöründeki daralmanın, iç piyasada süt ve süt ürünleri tüketiminin ciddi şekilde azalmasına neden olduğu ifade edildi.

Bu durumun yalnızca süt ürünleri imalatçılarını değil, sektörün tüm paydaşlarını doğrudan etkilediği belirtilen açıklamada, süt ve süt ürünleri sektörünün; çiftçisinden hayvan yetiştiricisine, yem üreticisinden süt toplayıcısına, imalatçısından dağıtımına kadar yaklaşık 54 bin kişinin geçimini sağladığı stratejik bir sektör olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

“Tüketimde yaşanan düşüş ve ekonomik yavaşlama nedeniyle sektörün tüm halkalarında ciddi bir baskı oluşmaya başlamıştır. Mevcut koşullar devam ettiği takdirde, süt üretiminin sürdürülebilirliği ve sektörün geleceği açısından ciddi riskler ortaya çıkacaktır. Bu nedenle Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği olarak çağrımız nettir: Bu zor ve hassas süreçte, yerli üretimin korunması amacıyla Kuzey Kıbrıs’a ithal edilen süt ve süt ürünlerinin geçici bir süreyle durdurulması veya bu ürünlere uygulanan fonların artırılması yönünde acil önlemler alınmalıdır.

Bu talep herhangi bir rekabet karşıtlığı değil, zor bir dönemden geçen yerli üretimin ve üreticinin korunmasına yönelik geçici bir koruma tedbiridir. Unutulmamalıdır ki; yerli üretimin zayıflaması yalnızca bir sektörün değil, ülke ekonomisinin, gıda güvenliğinin ve kırsal kalkınmanın zarar görmesi anlamına gelir. Devletimizin ilgili kurumlarını, sektör temsilcilerini ve tüm paydaşları yerli üretimin korunması ve sürdürülebilirliği için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz.

Süt ve süt ürünleri sektörü, her zaman olduğu gibi ülkemiz için üretmeye ve değer yaratmaya devam edecektir. Ancak bunun sürdürülebilmesi için bu zor dönemde yerli üretimin korunması hayati önem taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”