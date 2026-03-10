Erhürman, 'Fiber Optik Protokolü'nü Anayasa Mahkemesi'ne sundu

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolü Onay Yasası”nın Anayasa Mahkemesi’ne sunulduğunu açıkladı.

Erhürman, söz konusu yasanın bugün itibarıyla Anayasa’nın 146’ncı maddesinde Cumhurbaşkanı’na verilen yetki çerçevesinde Anayasa Mahkemesi’ne gönderildiğini belirterek, protokolün Anayasa’ya aykırı olup olmadığı konusunda mahkemeden görüş talep edildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, daha önce de dile getirdiği beklentiyi yineleyerek, bundan sonraki uygulamalarda devletin itibarı, güvenilirliği ve ciddiyetinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı’nın beklentisi, bundan sonraki uygulamalarda, Devlet’in itibarı, güvenilirliği ve ciddiyeti dikkate alınarak, önceden, Anayasa’nın 158’inci maddesi çerçevesinde Devlet’in hukuk danışmanı olan Başsavcılığımızdan yazılı görüş alınarak işlem yapılmasıdır” ifadelerini kullandı.