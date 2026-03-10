78 yaşındaki yaya ağır yaralandı
Lefkoşa’da Hastane Yolu olarak bilinen Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 78 yaşındaki Fatma Ceylan ağır yaralandı.
Polis açıklamasına göre, kuzey istikametine doğru ilerleyen bir araç, Kanerler Ltd. önlerinde yolun doğusundan batısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca da çarptı.
Ağır yaralanan Fatma Ceylan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve yoğun bakım servisinde gözetim altına alındı.
