“Adanın güvenliği bir bütün olarak değerlendirilmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay, Meclis Genel Kurulu’nda “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Milletvekili Uluçay, içinde bulunduğumuz sürecin, ABD-İsrail-İran savaşı dolaysısıyla hiç iç açıcı olmadığına dikkat çekerek, “Ekonominin seyrinin hangi oranda kötüleşeceği beklentisi daha hakimdir” dedi.

Ekonomistler tarafından şok diye adlandırılan gelişmelerin, petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte bir anda ekonominin çarklarının sıkıntılı dönmeye başlamasına neden olduğunu ifade eden Uluçay, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Körfez ülkeleri Hürmüz Boğazı’nın kapalı olmasından dolayı petrol tedarikini sağlayamıyor. Dolayısıyla gelirlerinden yoksun bir şekilde ve öngörülebilirliğin olmadığı bir ortamda sıkıntılar yaşıyorlar. KKTC de bu gelişmelerden nasibini alıyor. Bizim Kıbrıs adası çerçevesinde önümüzdeki sürece bakma gibi bir zorunluluğumuz var.

Kıbrıs adasında güney ve kuzey arasındaki rekabetten dolayı askeri açıdan mütekabiliyet esasına dayalı birtakım atraksiyonlar görüldü. Adanın güvenliği bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Bu şu an devam etmekte olan savaşla kendini göstermiştir. Havalanan bir roket veya drone, yolunu şaşırma ihtimalini de dikkate aldığımız zaman Kıbrıs adasının sınırını tanıyacak durumda değildir. Arzu etmediğimiz bu savaş dolayısıyla, coğrafya olarak savaş alanına yakın olan Kıbrıs adasının ne kadar etkilendiğini göz önünde bulundurarak bu gelişmeleri okumak durumundayız.”