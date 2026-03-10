“Mağusa Limanı katledilmiş vaziyette”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkanvekili Erkut Şahali, Meclis Genel Kurulu’nda “Mağusa Limanı Sahipsiz Mi” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Grup Başkanvekili Şahali, Mağusa Limanı’nın çok sahipsiz durumda olduğuna dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta Gümrük Çalışanları Sendikası’nın (Güç-Sen) Mağusa Limanı’nda yaptığı eyleme işaret eden Şahali, “Bu eylemin amacı gümrük çalışanlarının maaş veya menfaatlerinin artırılmasına ilişkin değildi. Devletin kendi limanına sahip çıkması için yapılmış bir eylemdi. Çağrı, ‘limanı gör’ çağrısıydı” dedi.

“Çünkü Mağusa Limanı devletin darphanesidir. Bu fakir devletin en önemli gelir kaynağı Mağusa Limanı’dır. Ülkedeki ithalatın çok büyük bir kısmı Mağusa Limanı’ndan gerçekleşiyor. Mağusa Limanı, oradaki liman hizmetleri ve gümrük işlemleri nedeniyle hazinenin altın yumurtlayan tavuğudur” diyen Şahali, bu hükümetin ‘altın yumurtlayan tavuğun’ kafasını kestiğini, o yüzden Mağusa Limanı’nın başı kesik tavuk durumunda olduğuna vurgu yaptı.

Şahali, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Ne gireni, ne çıkanı bellidir. Burada can güvenliği de söz konusu değil. Tam bir keşmekeş yaşanıyor. Ulaşım sağlayacak yol kalmadı, parmağımızı sokacak boş alan da artık yok. Mağusa Limanı’nı kullananların insani ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir delik dahi yok.

Ulaştırmadan ve maliyeden sorumlu bakanlar, eğer cesaretleri varsa kendi personelleriyle birlikte limanı baştan sona yürüsün. Görecekleri karşısında eğer o duyguya sahipseler kesinlikle utanırlar. Çünkü liman, kelimenin tek anlamıyla katledilmiş vaziyettedir. İdarenin idare edemeyeceği kadar düzensiz bir hal alan Mağusa Limanı’ndaki bu görüntü kabul edilebilir. Mağusa Limanı’ndaki bir günlük tahsilatla çok kolay halledilebilecek çok büyük sorunlar var. Eğer bu hükümet, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu (KIB-TEK) üretim yapamaz, ürettiğini dağıtamaz hale getirmek için uğraştığı gibi, Mağusa Limanı’nı yönetilemez hale getirmek niyetiyle hareket etmiyorsa, eksiklikleri Pazartesi başlayıp Çarşamba’ya kadar bitirir.”