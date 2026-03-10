“Madem tüm itirazlara rağmen geçiriyorsunuz, o zaman niye Genel Kurul’a getirmiyorsunuz?”

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Meclis Genel Kurulu’nda “Tıp Bayramı ve Kamu Sağlık Hizmetlerinin Geldiği Nokta” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

Bağımsız Milletvekili Rogers, birkaç gün sonra 14 Mart Tıp Bayramı’nın kutlayacağını belirterek, tarihçesi hakkında şu bilgileri paylaştı:

“14 Mart yalnızca bir meslek günü değil. 1827’de modern Türk tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilen bu tarih, aynı zamanda 1919’da İstanbul’un işgalinde tıbbiyeli öğrencilerin bağımsızlık ve onur için ayağa kalktıkları günün sembolüdür. O gün tıbbiyelilerin bilimin, vicdanın ve toplum sağlığının tarafında olduklarını dünyaya ilan ettikleri gündür. O zamandan beridir coşkuyla kutlanan bir Tıp Bayramı olarak tarihe geçmiştir.”

Bugün ise ülkede 14 Mart’a buruk bir şekilde girildiğine dikkat çeken Rogers, “Üzülerek söylemek zorundayım ki, hekimlerin itibarsızlaştırıldığı, suçlandığı ve yalnız bırakıldığı bu ortamda ne kutlama yapılabilir, ne sağlık sistemi güçlenebilir, ne de halk kendini sağlık sistemi açısından güvende hissedebilir” dedi.

Rogers, ülkemizde tıpta uzmanlık eğitimi verilmesi konusunun çok tartışıldığını, Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası’nın komitede tüm hekim ve sağlık örgütlerinin itirazlarına rağmen merkezi sınav çıkarılarak geçirildiğini hatırlattı; “Buna rağmen bu yasa hala beklemede ve Genel Kurul’un gündemine gelmedi. Madem tüm itirazlara rağmen geçiriyorsunuz, o zaman Genel Kurul’a getirmiyorsunuz? Meclis’in itibarını ayaklar altına alan bu tutumdan vazgeçilmesi gerekiyor. Meclis de tıpta uzmanlık da çocuk oyuncağı değil” dedi.

Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı geçmediği için rutin sağlık hizmetlerinde de sıkıntılar olduğuna dikkat çeken Rogers, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Acil ve ambulans hizmetlerinde ciddi sorunlar yaşanıyor. Acil tıp teknikeri (ATT) alımının acilen yapılması gerekiyor. Ambulanslarda bu kişilerin çalışabileceği, hemşirelerin de görevlerini yapabileceği bir sisteme geçilmelidir. Hemşire eksikliği de başlı başına ayrıca bir sorundur. Kan Bankası’nın da personele ihtiyacı var. Bütün bunlar bu yasanın geçmesini beklediği için de münhalin açılamadığı alanlardır.”

Rogers, sağlıkta tam gün mesai tartışmalarını da değinerek, “Devlet hastanelerinde halkın etkin hizmet alabilmesi uzun yıllardır tartışılan bir konudur. Fakat kronik sorunlar çözülemediği için bu olay da yılan hikayesine döndü. Sağlık hizmetlerindeki verimliliği, kamu hastanelerindeki imza saatlerini ileriye alarak çözülebileceğini düşünüyor musunuz? Yoksa hekimlerin maaşlarını tartışmaya açıp da onları hedef haline getirerek mi verimliliği artırmayı düşünüyor?” diye sordu.