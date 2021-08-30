Yeri’deki yangın hava kalitesini bozdu
Lefkoşa’nın güneyine bağlı Yeri sanayi bölgesinde hurda araçların bulunduğu atık fabrikasında 26 Ağustos’ta çıkan yangın, bölgedeki hava kalitesini bozdu
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Lefkoşa’nın güneyine bağlı Yeri sanayi bölgesinde hurda araçların bulunduğu atık fabrikasında 26 Ağustos’ta çıkan yangının, bölgedeki hava kalitesini bozduğu bildirildi.
Haravgi gazetesi, bölgede yapılan araştırmaya göre yangın kaynaklı zehirli baca gazlarının bölgeyi etkilemeyi sürdürdüğünü ve ilerleyen günlerde de “Potamia” (Dereliköy), “Luricina” (Akıncılar) ve “Limbia” (Limya) köylerine yayılacağını yazdı.
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Etiketler : yangin