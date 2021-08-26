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Lefkoşa’nın güneyinde yangın

Lefkoşa’nın güneyinde yangın

Kıbrıs'ın güneyinde, Lefkoşa’ya bağlı Yeri'deki özellikle hurda araçların bulunduğu bir atık tesisinde akşam üzeri yangın çıktı. Söndürme çalışmaları devam ederken halka  uyarı yapıldı.

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Kıbrıs'ın güneyinde, Lefkoşa’ya bağlı Yeri'deki özellikle hurda araçların bulunduğu bir atık tesisinde akşam üzeri yangın çıktı. Söndürme çalışmaları devam ederken halka  uyarı yapıldı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre  Sivil Savunma Basın Sözcüsü Olivya Mihailidu Yeri sanayi bölgesinde çıkan yangın nedeniyle halka bölgede dolaşmama, evlerinde kalma, kapı ve pencerelerini kapalı tutma ve klimalarını kapalı sistemde çalıştırma çağrısı yaptı.

Köpükle müdahale edilmekte olan yangınla mücadeleye 5 itfaiye aracı ve personel görev yapıyor.

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