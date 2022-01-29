Yerel yönetimlere ara çözüm... Avans ile maaş artışı

Hükümet, sadece personel maaşlarına verilecek hayat pahalılığı artışı için devlet payından avans alınması konusunda belediyelere çağrı yaptı. Bu yöntemle yerel yönetimde zorluk çeken belediyeler avans alarak maaş artışını personel maaşlarına yansıtabilecek.

Bazı Belediye Başkanları ise söz konusu adımı ‘günü geçiştirmek’ adına yapılan bir uygulama olarak değerlendirerek, kalıcı çözüm istedi.

Fehime ALASYA

Yerel yönetimlerin ‘devlet katkı payının artırılması, hükümetten alacakların ve covid desteklerinin ödenmesi’ gibi çeşitli talepleri doğrultusunda hükümet, sadece personel maaşlarına verilecek hayat pahalılığı için devlet payından avans alma çağrısı yaptı.

Belediyelerin geri kalan talepleri için ise yeni hükümetin oluşumunun bekleneceği belirtildi. Belediyeler Birliği aracılığıyla, Maliye Bakanlığı’nın onayıyla yapılan ‘avans’ çağrısı Birlik Başkanı tarafından ‘önerilerin birinci ayağı çözülüyor’ olarak nitelendirilse de birçok belediye bunun ‘günübirlik çözüm’ olduğuna vurgu yapıldı. Gözler kurulacak olan hükümete çevrildi…

Katkı payının artırılması, hükümetten alacakların ve covid desteklerinin ödenmesi gibi çeşitli talepleri doğrultusunda Merkezi hükümetten çözüm talep edilmiş ve 2 Şubat Çarşamba gününden itibaren süresiz grev dâhil tüm eylem seçeneklerinin değerlendirileceğini açıklamıştı.

Belediyeler Birliği tarafından tüm belediyelere gönderilen yazılı duyuruda “2022 yılında personel maaşlarına verilecek hayat pahalılığı” konusuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’na ivedi olarak ‘devlet payından avans talep kararı oluşturulup, avans miktarı belirten’ talep yazısının gönderilmesi istendi.

YENİDÜZEN’e konuşan Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, “Önerilerimizin birinci ayağı çözülüyor, avans alabileceğiz. Maliye Bakanlığı bize yazılı bildiri yolladı, herkes meclisinden yetki alıp, dilekçe yapabilecek.” dedi.

Yaşanan gelişmeyle ilgili durum değerlendirmesi yapan bazı Belediye Başkanları ise söz konusu adımı ‘günü geçiştirmek’ adına yapılan bir uygulama olarak değerlendirerek, kalıcı çözüm istedi.

‘Avans’ talebi İçişleri Bakanlığı’na ivedi olarak bildirilmeli

Öte yandan Belediyelere yapılan bildiride; “2022 yılı içerisinde öngörülen, Belediyelerimizin personel giderlerinde yansıtılması gereken hayat pahalılığı oranının maaşlara yansıtılabilmesi için, Belediye Meclisi’nden alınacak karar ile personel maaş ödemeleri için, Maliye Bakanlığı’nda devam eden çalışmalar nedeniyle Şubat ayı devlet payından avans talep kararı oluşturup, bu karar ile belirtilen miktarın, İçişleri Bakanlığı’na ivedi olarak bildirilmesi gerektiği” duyuruldu.

Neler yaşanmıştı?

Belediye Başkanları ve Belediyelerde örgütlü sendikalar, önce kendi arasında bazı belediye başkanları ve sendikaların da katıldığı bir toplantıda sorunu masaya yatırmış, bunun neticesinde de yazılı bir bildiri yayımlayarak taleplerini ortaya koymuştu.

Merkezi Hükümet’in 31 Ocak tarihi mesai bitimine kadar çözüm üretmemesi halinde, 2 Şubat Çarşamba gününden itibaren süresiz grev dâhil tüm eylem seçeneklerinin değerlendirileceği açıklanmıştı.

22 Belediye Başkanı ve bu belediyelerde örgütlü sendikalar, DEV-İŞ, BES, HÜR-İŞ ve MTG-İŞ’nin ortak açıklama ile duyurduğu talepleri arasında, Katkı payının artırılması, hükümetten alacakların ve covid desteklerinin ödenmesi gibi maddeler yer almıştı. Belediyeler ayrıca, Devlet Katkı Paylarının Merkezi Hükümetin yapacağı Ek Bütçe ile çalışanların aldığı(%37,26) ve alacağı öngörülen(%20) hayat pahalılığı oranına çekilmesini de istemişti.

Güzelyurt Belediyesi Başkanı- Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar:

“Hükümet kurulur kurulmaz görüşeceğiz”

Önerilerinin birinci ayağının çözüldüğünü ifade eden Güzelyurt Belediyesi Başkanı- Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, ‘avans alınabileceğine dair’ Maliye Bakanlığı’nın kendilerine yazılı bildiri yolladığını belirtti. Özçınar, “Herkes meclisinden yetki alıp, dilekçe yapabilecek” dedi.

Özçınar, özetle şunları dile getirdi: “Belediye bütçesi geçmedi, hayat pahalılığı da yansıdı, ödeme zorluğuna girdik. Şubat ayından avans çekilerek maaşları ödeyebileceğiz. Yeni hükümet yeni bir ek bütçe çıkarmalı, bu şarttır. Yeni hükümetin yapacağı çalışmaları bekleyeceğiz. Kurulur kurulmaz görüşeceğiz. Yine sendikalarla birlikte hareket edeceğiz.”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli:

“Köklü bir çözüm değil, daha çok günü geçiştirme”

Avans olarak talep yazısı istediklerini anlatan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, “Köklü bir çözüm değil, daha çok günü geçiştirme olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik mümkün olmaz” dedi. Belediyeler yasasının güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Sarıçizmeli, yasanın ciddi olarak çalışılması gerektiğini anlattı. Sarıçizmeli, “Hükümet kurulsun, yayınlanan maddeler ciddi ciddi ele alınsın, sonra bir görüş paylaşalım. Bu belediyeler bu şekilde gitmez, hepsi tek tek batacak.” yorumunu yaptı.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş:

“Bıçak kemiğe dayandı, köklü çözüm gerek”

“Günü kurtarmak adına atılan bir adım, köklü çözüm gerek” diyen Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, hükümetin kurulmasını bekleyeceklerini anlattı. Öztaş, “Bekleme gibi bir durumumuz yok, ödeme yapmamız gerek, bu kabiliyetimiz yok. Bıçak kemiğe dayandı. Dün bize bir yazı geldi, isteyenlere avans verileceği söylendi, bunun dışında gelişme yok” dedi.

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım:

“Belediyelerle birlikte ne gerekiyorsa yapmaya hazırız”

22 Belediye Başkanı ve bu belediyelerde örgütlü sendikaların olduğu yazılı uzlaşıda imzası bulunmayan Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, seçim öncesi böyle bir adım atılmasını doğru bulmadığı için toplantıya katılmadığını anlatarak, her türlü işbirliğine açık olduğunu belirtti.

Kasım, özetle şunları belirtti: “Seçim sonrası imzalayalım diye konuştuk. Sıkıntılarımız aynı ama seçim öncesi bunun yapılmasını uygun görmedik. Seçimlerden sonraya kalsın dedik, yurt dışından yeni geldim, bu günden sonra belediyelerle birlikte ne gerekiyorsa yapmaya hazırız”

Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya:

“Bu geçici bir çözüm, yeni hükümetin kurulmasını bekleyeceğiz”

Atılan adımın geçici bir çözüm olduğunu ve yeni hükümet oluşumunu beklediklerini anlatan Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, şunları ifade etti: “4 sendika, 22 belediyenin ortaya koyduğu deklarasyondaki bir madde yerine getirildi. Yeni hükümet kurulana dek, güncel %26 katkı payı veriliyor, sadece diğer maddeleri görüşme adına, hükümet kurulana dek zorda olan belediyelerin Şubat ayındaki devlet katkılarının avans olarak çekebileceği çağrısı yaptılar. Bu belediyelere gönderildi. Bu çalışma diğer aylar için de öngörülüyormuş. Bu durumda Ocak sonu maaş krizi görülmez ama bu geçici bir çözüm, yeni hükümetin kurulmasını bekleyeceğiz. Esas sıkıntı bu aydan sonra olacak.”