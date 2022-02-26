Yerel ‘sancı’büyüdü

Bakanlar Kurulu kararlarında önceki gün açıklanan “Haziran 2022 Yerel Seçimlerine 28 yerine 12 belediye ile gitme hedefi”, UBP-DP-YDP Hükümeti Programı’nda da yer buldu, yerel yönetimlerdeki gerilim yeniden alevlendi

Birçok Belediye Başkanı, “Yerel Yönetim Reformu” adı altında “6 ilçe ve 6 bucak ile belediye sayılarının 28’den 12’ye düşürülecek olmasını” sert bir dille eleştirirken, Belediyeler Birliği Yürütmesi’nde görevli üç belediye başkanı dün İçişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Fehime ALASYA

Bakanlar Kurulu kararlarında önceki gün açıklanan “12 belediye ile yerel seçime gitme hedefi”, UBP-DP-YDP Hükümeti Programı’nda da yer buldu, uzun süredir gündemde olan ‘yerel yönetim sancısı’ alevlendi…

Bakanlar Kurulu kararlarında önceki gün açıklanan “12 belediye ile yerel seçime gitme hedefi” ardından gözler yerel yönetimlere çevrildi. Birçok Belediye Başkanı, “Yerel Yönetim Reformu” adı altında “6 ilçe ve 6 bucak ile belediye sayılarının 28’den 12’ye düşürülecek olmasını” sert bir dille eleştirirken, Belediyeler Birliği Yürütmesi’nde görevli üç belediye başkanı dün İçişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Başbakanlık talebiyle İçişleri’nde toplantı

İçişleri Bakanlığı’nda ‘Başbakanlık talebiyle’ dün saat 11.00’de başlayan, geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Belediyeleri temsilen Belediyeler Birliği Yürütmesi’nde görevli Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ve Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar da yer aldı. Birçok Belediye Başkanı ise dünkü toplantıdan haberi olmadığını ifade etti.

Toplantıya Belediye temsilcileri yanı sıra İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara, Yerel Yönetimler Daire Müdürü Eren Erçoban, Tapu Dairesi, Harita Dairesi Müdürleri, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Personel Dairesi müdürü ve İçişleri Bakanlığı’ndan iki hukukçu katıldı.

Toplantının kapsamında “6 ilçe ve 6 bucak ile 12 belediye” üzerinde çalışmalar yürütüldüğü, Pazartesi günü de konuyla ilgili Maliye Bakanlığı’nda ‘devlet kanadında’ toplantı yapılacağı öğrenildi.

Hulusioğlu: “ 51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısında birçok noktada mutabakata varıldı”

Toplantı kapsamında 51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısının yıllardır tartışıldığını anlatan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, bu konuda siyasi zeminde birçok noktada mutabakata varıldığını ifade etti. Hulusioğlu, bu nedenle Haziran ayına dek söz konusu çalışmaların tamamlanabileceğini, belediye seçimlerinin ertelenmesine gerek olmadığını anlattı.

51/95 Sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısını işaret eden Hulusioğlu, “Muhalefetin hassas olduğu noktalar da ele alındı. Büyük ölçüde hemen uzlaşı çıkacaktır” dedi.

Reformda çalışanların ise merkezi belediyeye aktarılacağını anlatan Hulusioğlu, kimsenin bu durumdan zarar görmeyeceğini dile getirdi.

Hulusioğlu, “Bu bir ön çalışmaydı, bize 6 ilçe 6 bucakla 12 belediye modeli ortaya kondu, personellerimiz, bazı detaylarla ilgili görüş istendi. Çalışmalar ilerledikçe tüm detaylar paylaşılacaktır” dedi.

“Tüm detaylar ele alınmalı, aceleye getirilmemeli”

Reformun sadece belediyelerin azaltılmasıyla dile getirildiğini kaydeden bazı Başkanlar, “Tasarruf sadece belediye Başkanlarının maaşı olmamalı” diyerek reform çalışmasının bu şekilde gündeme gelmesine tepki gösterdi.

Teknik olarak seçimlerden önce yapılmaya çalışan dönüşümün ‘halkın ve belediyelerin sorununu çözmeyeceği’ görüşünü paylaşan bazı Başkanlar, durumun daha karmaşık hal alacağını dile getirdi.

Yerel Yönetimler alanında Reforma ihtiyaç olduğunu buna karşın bunun birkaç ay içinde sonuca bağlanabilecek bir çalışma olmadığını kaydeden bazı Başkanlar, içerik netleşmeden, sorunların altı doldurulmadan alelacele yapılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Bazı bağımsız Başkanlar ise bir an önce reformun uygulamaya girmesi için seçimlerin birkaç aylığına ertelenmesi gerektiğine vurgu yaparak, belediye sayısının azaltılması gerektiğini savundu.

TOPLANTIDAKİ 6 İLÇE 6 BUCAK İLE 12 BELEDİYE MODELİ ÖN ÇALIŞMASI: Girne: Çatalköy, Esentepe, Dikmen

Lapta- Alsancak

Lefkoşa: Gönyeli, Alayköy, Akıncılar

Değirmenlik

Güzelyurt

Lefke

İskele: Dipkarpaz, Büyükkonuk

Erenköy

Mehmetçik

Mağusa: Tatlısu, Serdarlı, Beyarmudu, Paşaköy, İnönü, Vadili ve Yeniboğaziçi

Akdoğan

Geçitkale

BELEDİYE BAŞKANLARI NE DEDİ?

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli:

“Belediyelerin tümü batak değil, sayıları azalsa da durum bu şekilde düzelmez”

“Hangi ekonomik dayanağa göre sayının düşürülmesi konuşuluyor? Reform, Başkanların azaltılması ile başarıya ulaşmaz. İçi boş, hiçbir ekonomik akıl içermeyen, yapısal anlamda belediyeyi güçlendirmeyecek bir yaklaşımdır bu. Neye göre 28 belediyenin bu ülkeye fazla olduğu konuşuluyor anlamıyoruz. Belediyeler büyünce mi başarılı oluyor? Bu ülkede tam tersi… Bizden bu konuyla ilgili hiçbir çalışma istemediler. Bu kısa sürede altı boş bir çalışma yapılırsa, daha çok kaosa sebep olunacak. Bu kadar kolay bir çalışma olmayacak. Bu ülkede Kuzey Kıbrıs ağında 5 tane Citaslow belediye var. Sadece bucak belediyeler kalacaksa 2 Citaslow belediyesi kapanacak anlamına gelir. Bu dünyaca ünlü, övündüğümüz çalışma da çok olumsuz etkilenecek. Sırf yaptık oldu der gibi acele bir çalışma olmamalı. Partimin düşüncesi, seçimlerin Haziran ayında normal yapılması, reformun da daha sonra altı doldurularak fikir birliği ile yapılması gerektiği yönünde. Belediyelerin tümü batak değil, sayıları azalsa da durum bu şekilde düzelmez. Vergiler, yönetimlerimiz, 28 yıllık yasalarla çalışılıyor. Belediye 2 TL’ye çöp topluyor, bu rakam 1995 yılından beridir değişmedi. Önce tüm bu yasal çalışmalar yapılsa mali yapı da büyük oranda düzelecektir.”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu:

“Tasarruf sadece belediye Başkanlarının maaşı olmamalı”

“Yıllardır bu Reform gündemde ama sadece Belediyelerin azaltılması gündeme geliyor. Bu algı doğru değil. Bu çözüm odaklı bir yaklaşım değil. Tasarruf sadece belediye Başkanlarının maaşı olmamalı. Reformun altı iyice doldurulmalı, ekonomik gelirler tartışılmalı. Mali sıkıntıda olan belediyeler birleşince borçları, personeli, hizmet dağılımı nasıl olacak. Belediyeler yasası düzenlenmiş olsaydı zaten mali yapısı da büyük oranda düze çıkacaktı. Tüm ayrıntılar en ince detayına kadar yapılmalı. Bu çalışmalar yoğun olarak yapılırsa yetişebilir. Seçimler ertelenebilir mi emin değilim ama…”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan:

“Aceleci bir çalışma halkın sorununu çözmez, daha da karmaşık hale getirecektir”

“Bununla ilgili bize bilgi ulaşmadı, toplantıdan da haberimiz olmadı. Hükümet programına koyulduğunu açıkladı, 12’ye düşürülecek dendi. Sadece duyumlarla bilgi alıyor. 28 Belediye’nin 12 Belediye’ye düşürülmesi durumunda Tatlısu Belediyesi ne olur bilemiyoruz, çok köklü ve eski bir belediyeyiz, bir çırpıda kapatılmayı kabul etmiyoruz. Mali yapılarımız sürdürülebilir gerekçesi öne sürülüyor ama bu bizi bağlamıyor. Bu çalışmalar, niyet olursa teknik olarak seçimlerden önce yetişebilir ama bu halkın sorununu çözmez, daha da karmaşık hale getirecektir. İçini doldurmadan, belediye sayısını azaltmak sorunları daha da çok arttıracak. Doğru olan yapısal anlamda yasaları değiştirmektir. Çağdaş yönetim ilkelerine bağlı, yasal yetki ve sorumlukların arttırılması gerek, bana göre reform budur. 28 yıl önce çıkarılan yasalarla görev yürütmeye çalışıyoruz.”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya:

“Birkaç ay içinde çözülecek konu değil, altı doldurulmalı, iyice çalışılmalı”

“Lefke ve Güzelyurt olduğu gibi devam edecek. Yerel Yönetimler alanında Reforma ihtiyaç var ama bu birkaç ayda olacağına inanmıyorum. Meclis tatile gireceği seçim yasağı gelecek, yetişmeyecek. Bu sadece belediye başkanlarının azalmasından ibaret değil, ciddi yapısal sorunlarımız var. Tüm bunlar iyice çalışılmalı, sorunların altı doldurulmalı. Çalışan personeller ne olacak, birleşme olursa köylerdeki ağ nasıl kurulacak. İçerik nedir bilemiyoruz. Bugünkü toplantıdan hiç haberimiz yok, zaten genelde olmuyor.”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“Bu belediye sayısı düşürülmeli, daha fazla kurumsal olacağız”

“Bir an önce reformun geçmesi gerek çünkü yıllardır reform diye Belediyeler Yasası geçirilmedi ve her geçen gün kötüye gittik. Bu belediye sayısı düşürülmeli, daha fazla kurumsal olacağız, daha kolay işleyiş olacağından eminim. Güç birliği yapılacaktır. Daha az maliyet ile daha çok iş yapılabilir. Daha büyük ve bütünlüklü projeler yapabiliriz. Çalışmalarla ilgili detaylı bilgimiz yok. Seçimlerin birkaç ay ertelenmesi bu çalışmalar için önem arz eder.”

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