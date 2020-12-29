Yerel bulaş çoğalıyor

Devrim DEMİR

Yerel bulaşın artışı, paniği de arttırıyor. Geride bıraktığımız hafta Mesarya bölgesinde hızlı bir şekilde artış gösteren bulaş durmadı, yeni vakalar tespit edildi.

Ercan Havaalanı İtfaiyesi’nde çalışan personel arasında bir pozitif vaka daha tespit edilmesiyle birlikte, Havaalanı İtfaiyesi’ndeki pozitif vaka sayısı 4’e yükseldi.

Akdoğan’da vaka sayısı 13’e yükselirken, pozitif vakanın karantina otelinde temaslı olduğu öğrenildi.

Akıncılar’da da karantinada pozitifleşen aralarında bir çocuğun da olduğu öğrenilen toplam vaka sayısı 14’e yükseldi.

Ercan’da önlemler sıklaştırıldı…

Ercan T&T Havalimanı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, covid-19 önlemleri kapsamında ülkeye her gün, biri öğlen, diğeri gece yarısı olmak üzere 2 sefer düzenleniyor.

Alan dâhil, bavullar ve giriş çıkışların sürekli ilaçlandığı belirtilirken, Ercan İtfaiye bölümünde saptanan pozitif vakalarla Ercan Havaalanı’nın bir bağlantısı olmadığı ancak tedbirlerin sıklaştırıldığı da ifade edildi.

Akdoğan’da vaka sayısı 13’e yükseldi…

Akdoğan’da temaslı otelinde bulunan bir kişinin daha testi pozitifleşti.

Akdoğan Belediyesi Başkanı Ahmet Latif, Akdoğan’da yaşanan son gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden aktardı.

Latif, köyde pozitif vaka sayısının 13’e yükseldiğini ancak endişelenecek bir durum olmadığını ifade ederek, “Pozitifleşen hasta karantinadaki kişilerden. İki köylümüz ilaç tedavisi alarak bu süreci geçiriyor” dedi.

Maske, mesafe, hijyen…

Başkan Ahmet Latif, pandeminin içinde bulunduğumuz ve hastalığın yaygınlaşma sürecinin bilincinde olarak yılbaşı yemeklerinden uzak durulması gerektiğini kaydetti.

Latif, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak 2020’nin bitimine sayılı günler kala herkesin önce kendini sonra ailesini koruyarak daha bilinçli davranmasını istedi.

Akıncılar’da 4 kişi karantinada pozitifleşti…

Akıncılar’da da temaslı olarak karantinaya alınan pozitif vaka sayısı 14’e yükseldi.

Aralarında bir çocuğun da bulunduğu ifade edilen 4 kişinin daha PCR testlerinin pozitifleştiği ve köyde vaka sayısının 14’e yükseldiği öğrenildi.

Akıncılar’da bugün PCR testi yapılacak. Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros yarın saat 12:00’de Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından PCR testi yapılacağını duyurdu.

Karantinada hemşire sayısı 28’e yükseldi…

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Göğüs Servisi Yoğun Bakım Servisi’nde 3 hemşire ve bir yoğun bakım hastasının pozitif çıkmasının ardından temaslı taraması dün de sürdü.

21 hemşirenin ardından 7 hemşire daha temaslı olarak tespit edildi.

Karantinada toplam hemşire sayısı 28’e yükseldi.

Eski Eserler tedbir amaçlı 4 Ocak’a kadar kapalı

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, 4 Ocak tarihine kadar tedbir amaçlı kapatılma kararı alındığını duyurdu.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü, Coronavirüs tedbirleri kapsamında, 28.12.2020 - 04.01.2021 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişare sonucunda, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından faaliyetlerine ara verildi.

Karar uyarınca, Lefkoşa’da bulunan Turizm ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nde vardiyalı olarak bekçilik görevini yürüten personel dışındaki tüm personelin, belirtilen tarihler içerisinde idari izinli sayılacaklar.