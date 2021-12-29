Yerde buldukları kredi kartı ile oyun kredi aldılar, tutuklandılar

Yerde buldukları F.G’ye ait kredi kartı ile internet üzerinden bin 34 TL tutarında oyun kredisi alan zanlılar A.Y, M.K tutuklandı.

Zanlılar mahkemeye çıkarıldı, haklarında 2 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis, olayda kullanılan kredi kartının arandığını açıkladı, 2 zanlının cep telefonunun inceleneceğini söyledi.

Polis bilgi verdi…

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Gültekin Sancar, olguları aktardı.

Polis, zanlıların sirkat suçu ile tutuklandığını belirtti.

Polis, 13 Kasım’da F.G’nin yere düşürdüğü kredi kartını zanlı A.Y’nin bularak sirkat ettiğini ve Whatsapp isimli haberleşme ağından kredi kartının ön ve arkasının fotoğrafını zanlı M.K’ye attığını anlattı.

Polis, zanlı M.K’nin ise kart bilgileri ile bin 34 TL karşılığında oyun kredisi aldığını belirtti.

Kredi kartı aranıyor

Polis, zanlı M.K’nin gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söyledi.

Kredi kartının arandığını ve zanlıların cep telefonuna data incelemesi yapılması gerektiğini belirten polis, zanlıların iki gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Zanlı M.K’nin avukatı Özgü Özyiğit, tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim KAMALI)