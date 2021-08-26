YENİDÜZEN’e konuşan Maliye Bakanı Dursun Oğuz: "Bu ayki gelir 500 milyon TL, gider 700 milyon TL"

Pandemi nedeniyle hükümetin özel sektöre yaptığı desteklerin Maliye kasasının boş olması nedeniyle sekteye uğraması sonrasında ekonomik örgütler ve hükümet masaya oturdu. Başbakanlık’a “müsteşar” başkanlığında müzakere süreci başladı ancak Maliye tarafında karamsar bir tablo var.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bu ayki gelirlerin 500 milyon TL, giderin ise 700 milyon TL olmasının öngörüldüğünü söyledi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga: “200 milyon TL borçlanmaya gidilmesini önerdik”

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz: “İstihdam Destek Fonu’nun aylık kapasitesi 6-7 milyon TL”

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer: “Hangi sektöre, ne oranda destek verileceğini çalışacağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erman Yalyalı: “Mevzuat değişikliğine ihtiyaç var”

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu: “Elimizdeki imkanı ortaya koyduk”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz: “Bu ay toplam gelir 500 milyon, gider 700 milyon TL”

Ayşe GÜLER

Pandemi nedeniyle hükümetin özel sektöre yaptığı desteklerin Maliye kasasının boş olması nedeniyle sekteye uğraması sonrasında ekonomik örgütler ve hükümet yeniden masaya oturdu.

Hükümet tarafı Maliye kasasının ‘boş’ olduğunu ifade etti. Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bu ayki gelirlerin 500 milyon TL, giderin ise 700 milyon TL olmasının öngörüldüğünü YENİDÜZEN’e açıkladı, gözler atılacak adıma ve görüşmelerin seyrine çevrildi.

Ekonomik örgütler, ‘kaynak yokluğu’ gölgesinde dün yeniden Başbakanlık’ta bir araya geldi, ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda herhangi bir uzlaşı sağlanmadı, ekonomik örgütler devletin İstihdam Destek Fonu üzerinden 5 yıl vadeyle, yaklaşık 200 milyon TL borçlanmasına ilişkin önerisini masaya yatırdı.

Geçtiğimiz dönemde, 1.5 yıl süren desteğin kapsamının daraltılmasının da gündeme geldiği öğrenildi.

İşverenlerin her yabancı uyruklu çalışan için yüzde 5 oranında yatırım yaptığı ve aylık ortalama 6-7 milyon TL gelir elde eden İstihdam Destek Fonu’nun bu şekilde borçlanmaya gidip gitmeyeceğine yönelik çalışma yapılması da kararlaştırıldı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, İstihdam Destek Fonu üzerinden devletin 5 yıl süreli, yaklaşık 200 milyon TL borçlanmaya gidilmesi yönünde öneride bulunduklarını söyledi.

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, ekonomik örgütler olarak desteklerin hangi sektöre ne oranda verilmesiyle ilgili çalışma yapılacağını ve yeniden bir araya gelineceğini kaydetti.

Öte yandan Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ise kaynakların sınırlı olduğunu ifade eden Deniz, desteğin devam etmesine ilişkin nasıl bir formüle edileceğinin bu toplantıda belirleneceğini kaydetti.

Hükümet kanadı…

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ağustos ayındaki toplam giderin 700 milyon TL, bu ayki toplam gelirin ise 500 milyon TL olmasının beklendiğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e mali tabloyu değerlendiren Oğuz, geçtiğimiz ayki toplam gelirin ise 700 milyon TL olduğunu, bu ay 200 milyon TL düşüş yaşanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erman Yalyalı, özel sektöre sağlanan teşvik priminin devam etmesi için mevzuat değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Yalyalı, “gerekirse kararname yapmamız gerekiyor” diyerek, yeni teşvik için yasal düzenlemenin şart olduğunu yineledi.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu ise dünkü toplantıda ellerindeki imkanları ortaya koyduklarını söyledi, içerikle ilgili detay paylaşmadı.

Amcaoğlu, hem ekonomik örgütlerin hem de kendilerinin bir değerlendirme yapacağını ifade ederek, bugün çalışmanın daha da netlik kazanmasının beklendiğini ifade etti.

Önce kendi aralarında, sonra Başbakanlık’ta

Dünkü toplantıya Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Ticaret Odası, Müteahhitler Birliği katıldı.

Önceki günkü toplantıda yer alan Otelciler Birliği, dünkü toplantıda yoktu.

Toplantıda Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erman Yaylalı’nın da hazır bulundu.

Ekonomik örgütler bugün saat 11.00’de Ticaret Odası’nda yeniden bir araya gelecek.

Hangi sektöre, ne oranda katkı yapılacağına ilişkin detaylı çalışma yapılacak.

Ardından, Başbakanlık’ta saat 14.00’de üçüncü toplantı gerçekleşecek.

BAKANLIK NE DEDİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erman Yalyalı:

“Mevzuat değişikliğine ihtiyaç var”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erman Yalyalı, özel sektöre sağlanan teşvik priminin devam etmesi için mevzuat değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Yalyalı, “gerekirse kararname yapmamız gerekiyor” diyerek, yeni teşvik için yasal düzenlemenin şart olduğunu yineledi.

Henüz kesinleşmese de özel sektöre destek priminin 6 ay daha uzatılmasının düşünüldüğünü açıklayan Yalyalı, çalışmanın birkaç güne netleşeceğini belirtti.

BAŞBAKANLIK KANADI NE DÜŞÜNÜYOR?

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu:

“Elimizdeki imkanı ortaya koyduk”

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu ise dünkü toplantıda ellerindeki imkanları ortaya koyduklarını söyledi, içerikle ilgili detay paylaşmadı.

Amcaoğlu, hem ekonomik örgütlerin hem de kendilerinin bir değerlendirme yapacağını ifade ederek, bugün çalışmanın daha da netlik kazanmasının beklendiğini ifade etti.

EKONOMİK ÖRGÜTLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga:

“200 milyon TL borçlanmaya gidilmesini önerdik”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, “Her taraf tam takır ama biz bunu kabul etmedik” dedi.

Tulga, İstihdam Destek Fonu üzerinden devletin 5 yıl süreli, yaklaşık 200 milyon TL borçlanmaya gidilmesi yönünde öneride bulunduklarını söyledi.

İşverenlerin her yabancı uyruklu çalışan için İstihdam Destek Fonu’na yüzde 4-5 oranında yatırım yaptığını hatırlatan Tulga, bu kaynak üzerinden borçlanılacağını belirtti.

Fon’da aylık olarak 6-7 milyon TL toplandığını ifade eden Tulga, “Borçlanma yapılması halinde, prim desteğinin sürdürülebilmesi için bu yeterlidir. Söz konusu rakam prim desteğine bağlı olarak yükselir” dedi.

Tulga, kısmi bir mutabakata varıldığını da ifade ederek, “Önemli olan siyasi iradenin de bunu kabul etmesi” şeklinde konuştu.

Tulga, ekonomik örgütlerin bugün yeniden bir araya geleceğini, hangi sektörde kaç çalışan olduğuna dair güncel bir çalışma yapacaklarını dile getirdi.

Hükümetin pandemi süresince verdiği destek primine ilişkin çerçevenin değişeceğini kaydeden Tulga, desteklerin iş kayıpları üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı.

Dünkü toplantıda ayrıca devletin borçlanma yeteneğinin kalmadığı, yeni borçlanma için yasal değişikliğe ihtiyaç duyulduğunun üzerinde durulduğunu ifade eden Tulga, “Bakanlık müsteşarları bu yönde çalışacak” dedi.

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer:

“Hangi sektöre, ne oranda destek verileceğini çalışacağız”

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, hükümet kanadı ile ‘yaklaşım’ konusunda farklılıklar olsa da dünkü toplantıda sigorta destek primi ile ilgili çalışma yapıldığını söyledi.

Gürcafer, “Devlet, fonda ne kadar para birikirse bunu nerelere ne şekilde dağıtalım diyordu” şeklinde konuşarak, “Bizde; ‘fonda birikecek paradan ödenmesi koşulu ile borçlanın, sektörleri 10 ay boyunca destekleyin’ önerisi yaptık” dedi.

“Devletin, ölmek üzere olan bir insanın dudaklarına pamuk ile su koyma yaklaşımı vardı, biz de büyük bir devlet yaklaşımı sergilemesini istedik” şeklinde konuşan Gürcafer, hükümetin örgütlerin sunduğu öneriye sıcak baktığını ifade etti.

Gürcafer, ekonomik örgütler olarak desteklerin hangi sektöre ne oranda verilmesiyle ilgili çalışma yapılacağını ve yeniden bir araya gelineceğini kaydetti.

“Bugün de uzlaşı yok. Ama en azından müsteşarlar, ciddi şekilde netice elde etmek için çalışıyor” şeklinde konuşan Gürcafer, yapılacak çalışmanın özel sektörün yüzde 80-90’ını kapsamasının planlandığını dile getirdi.

Gürcafer, fonun 200 milyon TL borçlanmasıyla ilgili yasalarda ne tür değişiklikler yapılacağının belli olacağını kaydetti.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz:

“İstihdam Destek Fonu’nun aylık kapasitesi 6-7 milyon TL”

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ekonomik örgütlerin bugün saat 11.00’de kendi aralarında bir toplantı gerçekleştireceğini söyledi.

Kaynakların sınırlı olduğunu ifade eden Deniz, desteğin devam etmesine ilişkin nasıl bir formüle edileceğinin bu toplantıda belirleneceğini kaydetti.

Deniz, yardıma muhtaç işletmeleri korumak, oradaki istihdamın devamını sağlamak konusunda tüm örgütlerin hem fikir olduğunu ifade etti.

İstihdam Destek Fonu’nun borçlanmasının da kendi aralarında değerlendirildiğini söyleyen Deniz, “Gerekli borçlanma ve ödeme kabiliyetiniz varsa bu olur. Kaynakların ortaya konması gerekiyor” dedi.

Deniz, İstihdam Destek Fonu’nun işverenlerin yabancı uyruklu çalışanlar için yatırdığı yüzde 5’lik ihtiyat sandığı prim ödemelerinden karşılandığını söyleyerek, aylık kapasitesinin 6-7 milyon TL olduğunu belirtti.

“Bu rakamın üzerinin borçlanılarak ödenmesi bir alternatiftir. Maliye’nin kaynak aktarıp, yapması diğer bir alternatiftir” şeklinde konuşan Deniz, bugünkü toplantıda sektörel bazda çalışan sayısının kapsamının belirleneceğini ifade etti.

MALİYEDE DURUM NE? ‘KASA’ BOŞ MU?

Maliye Bakanı Dursun Oğuz:

“Toplam gelir 500 milyon, gider 700 milyon TL”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ağustos ayındaki toplam giderin 700 milyon TL, bu ayki toplam gelirin ise 500 milyon TL olmasının beklendiğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e mali tabloyu değerlendiren Oğuz, geçtiğimiz ayki toplam gelirin ise 700 milyon TL olduğunu, bu ay 200 milyon TL düşüş yaşanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Temmuz ayında bütçedeki açığın 511 milyon TL’ye ulaştığına yönelik bilgi de veren Oğuz, aynı dönemde tarım ve hayvancılık sektörünün yanı sıra, sağlık, eğitim ve turizme ödenmesi gereken 300 milyon TL mükellefiyetlerinin bulunduğunu kaydetti.

Oğuz, Türkiye’den 120 milyon TL kaynak aktarımı yapıldığını söyledi.

Mart ayında gerçekleşen ikinci kapanma nedeniyle Maliye Bakanlığı’nın gelirlerinin düştüğünü, bakanlığın ‘mağdur’ olduğunu ifade eden Oğuz, hükümet olarak çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Oğuz, “Kasa boş, size destek yok” gibi söylemlerinin doğru olmadığını ifade ederek, 400 milyon TL ek ödenek kaleminin tükendiğini ancak bu noktada ‘savurganlıktan’ bahsedilemeyeceğini kaydetti.

Oğuz, dün itibariyle 800 kişinin karantina otelinde olduğunu, giderlerinin Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığını ifade etti.

Oğuz, Sigorta Destek Primi kapsamında özel sektöre Haziran ayına kadar aylık ortalama 20 ila 32 milyon TL arasında ödeme yapıldığını söyledi.

Ekonomik örgütler sektörlerin destek oranlarını belirleyecek