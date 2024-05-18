​​​​​​​“Yeniden Doğuş” Karma Sergisi, Bellapais Manastırı’nda yarın açılıyor

Luna Tülay Art Home Atölyesi katılımcılarından oluşan geleneksel karma sergisi bu yıl “Yeniden Doğuş” adıyla yarın saat 19.00’da Bellapais Manastırı Mahzen Sergi Salonu’nda açılıyor. Dünyanın en umut veren sanat eserine konu olmuş topraklara Kıbrıs adasına, altın sahillerine, bahar teması içindeki umutlarımıza sahip çıkmanın altını çizmek üzere Luna Tülay Okan tarafından oluşturulan “Yeniden Doğuş” konseptli sergide 20 katılımcının 80 eseri buluyor. Her biri birbirinden farklı ilgilere, amaçlara sahip katılımcıların çalışmaları 19-20-21 Mayıs tarihlerinde Bellapais Manastırı Sergi salonunda tüm sanatseverlere açık olacaktır.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından desteklenen sergide çalışmaları yer alacak Luna Tülay Art Home Atölyesi katılımcıları: Aleksandra Paraschive, Ayşe Uluca, Alisa Üngör, Ayşe Naz Can, Bartu Sadıkoğlu, Büşra Akbulut, Beren İncekalan, Deniz Fafal, Elif Yüksekbaş, Feride Özören, Gaye Azizoğlu, Gülce Üngör, Jale Pınar, Kayra Bilge, Nigar Güneş, Nil Soykara, Pembe Güneşer, Sahra Özören, Su Erhun ve Sim Yücel.