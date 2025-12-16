Yenicami muhtarı sahte kira sözleşmesinden tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini” suçları kapsamında tutuklanan Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö., eşi K.Ö., A.Y.A., J.N., E.S., J.M., E.H., B.S., O.S. ve F.J. mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların, sahte kira sözleşmeleri ve ikametgâh belgeleri düzenleyerek oturma izni işlemleri başlattıkları ve bu yolla 37 bin 500 TL ile 470 ABD doları temin ettikleri tespit edildi.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Koray Sözer, olguları aktardı. Polis, muhtar S.Ö., muhasebeci olan eşi K.Ö. ve A.Y.A.’nın, J.N., E.S. ve J.M.’nin yardımıyla, para karşılığında E.H., B.S., O.S. ve F.J. adına sahte kira sözleşmeleri ile sahte ikametgâh belgeleri düzenlediklerini söyledi.

Polis, söz konusu sahte kira sözleşmelerinin, K.Ö. ile A.Y.A. adına kayıtlı Hatay Sokak’ta bulunan dört ayrı apartman dairesi üzerinden hazırlandığını açıkladı. Yapılan incelemelerde E.H.’den 15 bin TL, B.S.’den 470 ABD doları, O.S.’den 12 bin 500 TL ve F.J.’den 10 bin TL alındığı belirlendi.

Polis, hazırlanan sahte kira sözleşmelerinin vergi dairesinde tedavüle sürülerek onaylatıldığını, ardından bu belgelerin ikametgâh evraklarıyla birlikte para karşılığında ilgili şahıslara verildiğini ifade etti. Bu şekilde belgelerin Lefkoşa Polis Müdürlüğü Polis Muhaceret Şubesi’ne sunulduğunu ve zanlılar adına oturma izni işlemlerinin başlatılıp onaylandığını kaydetti.

Soruşturma kapsamında zanlıların 15 Aralık tarihinde tutuklandığını belirten polis, muhtarlık ofisinde yapılan aramada Özdemir çiftine ait cep telefonları, kira sözleşmeleri ve çeşitli evrakların emare olarak alındığını söyledi. A.Y.A.’nın evinde yapılan aramada ise üç bilgisayar ve çok sayıda kira sözleşmesi bulunduğunu aktardı.

Polis, A.Y.A.’nın ifadesinde kira sözleşmelerini kendisinin hazırladığını, muhtara verdiğini ve karşılığında para aldığını itiraf ettiğini; S.Ö. ile K.Ö.’nün de suçlarını kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiklerini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, şu ana kadar sekiz tanığın ifadesinin alındığını ve alınması gereken başka ifadeler bulunduğunu belirten polis, 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.