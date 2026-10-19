Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), özel eğitimde yaşanan öğretmen eksikliğine karşı Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’ndaki iş bırakma eylemine bugün de devam edecek. Sendika, KHK sınavında başarılı olan 40 özel eğitim öğretmeni atama beklerken, öğrencilerin öğretmensiz bırakılmasına tepki gösterdi.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, eylemin bugün 14.00–15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Girne ve Mağusa’daki özel eğitim öğretmenlerinin ortaöğretim kurumlarına görevlendirildiğini ve yerlerine yeni atama yapılmadığını belirten Kaçmaz, bu durumun öğrencilerin eğitimini aksattığını, kayıt için sıra bekleyen çocukların ise okula erişemediğini ifade etti.

“40 özel eğitim öğretmeni atama bekliyor”

Okullar açılıp eğitim başladıktan sonra yapılan görevlendirmeler nedeniyle öğrencilerin öğretmensiz bırakıldığını belirten Kaçmaz, öğretmen eksikliğinin yalnızca okula devam eden öğrencileri değil, kayıt için sıra bekleyen çocukları da etkilediğini kaydetti.

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) sınavında başarılı olan 40 özel eğitim öğretmeninin göreve hazır beklediğini ancak ihtiyaç duyulan atamaların yapılmadığını vurgulayan Kaçmaz, Bakanlığın öğretmen açığını mevcut öğretmenlere ek yük getirerek kapatmaya çalıştığını belirtti.

“Eğitim hakkı beklemez”

Özel gereksinimli bir öğrencinin öğretmensiz bırakılmasının öğrenme, gelişim, kendini ifade etme ve bağımsızlaşma süreçlerini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Kaçmaz, ailelerin de bu durumun yüküyle baş başa bırakıldığını ifade etti.

Kaçmaz, “Öğretmen atamasını erteleyebilirsiniz; çocuğun gelişimini bekletemezsiniz. Eğitim hakkı beklemez!” dedi.

Eğitim Bakanlığı’nı sorumluluk almaya çağıran Kaçmaz, öğretmen açığının derhal giderilmesini ve ihtiyaç duyulan okullara yeterli sayıda özel eğitim öğretmeni atanmasını talep etti.