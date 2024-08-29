“Yeniboğaziçi halkı kendi geleceği konusunda karar verecek kapasitededir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Yeniboğaziçi Belediye Meclis Üyeleri açıklama yaptı.

Açıklamada, “Yeniboğaziçi halkı olarak, bölgemizin geleceği konusunda karar verme yetkisi tamamen bize aittir ve bu yetkiyi kimseye devretmeyeceğiz! Görevimizi yerine getirirken bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnızca kamu yararını gözetmeden bizleri ne siyasi baskı ne de tehdit alıkoyabilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Yeniboğaziçi Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, Başbakan Ünal Üstel'in bir şahsa ait araziden geçen yüksek gerilim hatlarının halkın ortak malı olan yeşil alan içerisine taşınması yönündeki talebi doğrultusunda yaptığı baskı, biz meclis üyeleri tarafından büyük bir kararlılıkla reddedilmiştir. Bu talep, geçmişte defalarca reddedilmiş olup, bölge halkının çıkarlarını gözetmeyen bu girişime bir kez daha karşı durulmuştur. Benzer bir durumla karşı karşıya olan pek çok yurttaşımız olduğu halde, sadece tek bir kişi için büyük bir ayrıcalık anlamına gelen ve kamu malının kişisel çıkara feda edilmesi sonucunu doğuracak böylesi bir talebin peşine bizzat "başbakan" sıfatını da kullanarak Ünal Üstel'in düşmesi durumun vahametini de artırmaktadır gözler önüne sermektedir.

Toplantıya, sadece Elektrik Kurumu yetkililerinin katılması ve durumu izah etmesi gerekirken, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Örgüt Başkanı ile birlikte katılarak yaptığı baskılara rağmen, belediye meclisi olarak 3 evet oyuna karşı 7 hayır oyuyla yüksek gerilim hatlarının kamusal faydayı hiçe sayarak, halkın ortak malı olan yeşil alana çekilmesine izin vermedik. Başbakan Üstel'in baskıları sonuçsuz kalmış, toplantıyı "Ben halkıma gerekli açıklamayı yaparım. Siz düşünün." diyerek terk etmiştir. Bu tavır, bölge halkının iradesini hiçe sayan bir anlayışı gözler önüne sermiştir. Bizler, sorumluluk sahibi belediye meclis üyeleri olarak, bölge halkımızın zararına hareket etmeyeceğimizi bu vesile ile bir kez daha vurgulamak isteriz. Bugüne kadar hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işin altına imza atmadık, atmayacağız. Her zaman önceliğimiz kişisel çıkarların değil, toplumsal çıkarların korunması oldu; bundan sonra da bunun bu şekilde devam edeceğini bu vesileyle bir kez daha duyururuz.

Bizler, Yeniboğaziçi halkının kendi bölgesinde doğru kararı verebilecek kapasiteye sahip olduğuna inanıyoruz. Dışarıdan yapılan baskılar, halkımızın iradesine boyun eğdiremeyecektir. Başbakan Ünal Üstel'i, enerjisini; hükümetinin beceriksizliği nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeye, Elektrik Kurumu'na gerekli yatırımları yaparak ve zamanında yakıt temin ederek her gün yaşanan elektrik kesintilerini önlemeye, eğitimde çocuklarımızı konteyner sınıflardan kurtarmaya, sağlıkta ilaç ve doktor eksikliğini gidermeye, ulaşımda düzgün yollarla ölümlü kazaları önlemeye ve halkın parasının yolsuzluklarla heba edilmesini engellemeye harcamaya davet ediyoruz.

Yeniboğaziçi halkı olarak, bölgemizin geleceği konusunda karar verme yetkisi tamamen bize aittir ve bu yetkiyi kimseye devretmeyeceğiz! Görevimizi yerine getirirken bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnızca kamu yararını gözetmeden bizleri ne siyasi baskı ne de tehdit alıkoyabilecektir.

Halkımızın iradesine saygı gösterilmesini bekliyor ve herkese kendi işiyle ilgilenmesini tavsiye ediyoruz.