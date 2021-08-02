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Yeniboğaziçi Belediyesi deniz restoranında pozitif vaka

Yeniboğaziçi Belediyesi deniz restoranında pozitif vaka

Yeniboğaziçi Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, belediyeye bağlı deniz restoranında çalışan personellerden bazılarının, yapılan rutin COVID-19 testleri sonucunda pozitif olduğu belirtildi.

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Yeniboğaziçi Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, belediyeye bağlı deniz restoranında çalışan personellerden bazılarının, yapılan rutin COVID-19 testleri sonucunda pozitif olduğu belirtildi. Belediye, gerekli dezenfekte çalışmalarını sürdürebilmek için restoranın üç gün süreyle kapalı kalacağını duyurdu.

Belediye’den yapılan tam açıklama şöyle:

“Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından haftanın 5 günü yapılan rutin Antijen Testleri sonucunda belediyemiz deniz restoranında hizmet veren bazı personellerimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu nedenle gerekli dezenfekte çalışmaları ve önlemleri alınana kadar 3 (üç) günlüğüne deniz restoranımız ve kahve köşemiz hariç plajdaki diğer birimler hizmet vermeye devam edecektir. Tüm kamuoyuna önemle duyurulur”.

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