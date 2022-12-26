Yeniboğaziçi Belediyesi meclis üyeleri
Yeniboğaziçi Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı
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Yeniboğaziçi Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı. Buna göre; Yeniboğaziçi Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:
(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)
UBP- MUHARREM KUŞAF
CTP- ESEN BEYKÖYLÜ
CTP- KORAY DİRAN
CTP- BURHAN ÖZDEMİRCİLER
CTP- İSMAİL GÜRSOY
UBP- HALİL ERDOĞUŞ
UBP- GÖRAL YILDIZÇOBAN
DP- ATALAY TALAYKURT
HP- RAŞİT ERCEN
YDP- SERVER DÜZENLİ
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Etiketler : Yeniboğaziçi Belediyesi