Yeniboğaziçi Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı. Buna göre; Yeniboğaziçi Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:

(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)

UBP- MUHARREM KUŞAF

CTP- ESEN BEYKÖYLÜ

CTP- KORAY DİRAN

CTP- BURHAN ÖZDEMİRCİLER

CTP- İSMAİL GÜRSOY

UBP- HALİL ERDOĞUŞ

UBP- GÖRAL YILDIZÇOBAN

DP- ATALAY TALAYKURT

HP- RAŞİT ERCEN

YDP- SERVER DÜZENLİ