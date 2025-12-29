Yeni yılda yağmur var

Ülkede hava perşembe gününe kadar yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında bölge, periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi, ikinci yarısında ise yüksek basın sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatleri yer yer yağmurlu, sabah saatleri yer yer hafif don olaylı, çarşamba günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, perşembe günü parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak.

2 Ocak Cuma gününden 5 Ocak Pazartesi gününe kadar hava genellikle az bulutlu, cuma ve cumartesi günlerinde ise yer yer zirai don olayı yaşanacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 15 – 18 derece, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise 11 – 14 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, periyodun ilk yarısında güney ve batı yönlerden, ikinci yarısında ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Çarşamba ve perşembe günleri ise yer yer fırtına şeklinde esecek.