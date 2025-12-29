Yeni Yıl Pazarı tamamlandı

Girne Belediyesi tarafından Bellapais Köy Meydanı’nda düzenlenen Yeni Yıl Pazarı, 26–27–28 Aralık tarihleri arasında yoğun katılım ve keyifli anlarla tamamlandı. Üç gün boyunca eğlence, alışveriş ve yılbaşı coşkusunu bir araya getiren etkinlikte; yerel üreticilerin stantları, el emeği ürünler, yiyecek-içecek alanları ve sahne etkinlikleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Her yaştan katılımcının keyifle vakit geçirdiği Yeni Yıl Pazarı, Girne’de yılbaşı ruhunu hep birlikte yaşatan renkli bir buluşma noktası oldu.

Etkinliğin son günü olan 28 Aralık Pazar günü, sabah saatlerinde stantların açılmasıyla başlayan program; Filipinliler Topluluğunun dans gösterisi, Kıbrıs DJ Academy eşliğinde Noel Baba hediye dağıtımı, Girne Arjantin Tangonun sahne performansı ve Ezgi Akgürgen & Hüseyin Kırmızı konseriyle gün boyu devam etti. Akşam saatlerine kadar süren DJ performanslarıyla Yeni Yıl Pazarı, Bellapais Köy Meydanı’nda coşkulu ve renkli bir finalle sona erdi.